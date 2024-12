Cronograma completo del espectáculo First Night Boston 2025

First Night Boston publicó el lunes su programa completo de actuaciones para la víspera de Año Nuevo, que recibirá a miles en la Plaza del Ayuntamiento y los lugares circundantes para recibir el 2025.

Músicos, intérpretes y artistas actuarán en el centro de Boston, con el escenario, las luces y el hielo en la Plaza del Ayuntamiento como pieza central del evento. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público.

Las festividades comienzan al mediodía con actuaciones al interior del Boston Public Market, CanalSide Food + Drink y el Pabellón Cívico del Ayuntamiento de Boston.

Little Groove comenzará las actuaciones en el Pabellón Cívico, seguido por el Boston Saxophone Quartet, The Lied To's y más. Fuller and Friends Organ Trio dará inicio a las actuaciones en el Boston Public Market, mientras que Chu Ling Dance Academy exhibirá sus bailes folclóricos chinos tradicionales en CanalSide Food + Drink. Las artesanías y las actuaciones culturales de la Asociación Cultural China del Gran Boston llenarán el segundo piso del Ayuntamiento de 1 a 5 p. m.

A partir de las 2 p. m., las presentaciones al aire libre comenzarán en el escenario principal con Hill House the Band, seguido de Boston Music Project, Houston Bernard y Koliba. La galería de esculturas de hielo celebrará el 250 aniversario de Massachusetts.

El carrusel en Greenway ofrece paseos gratuitos durante la tarde y, en Back Bay, el concierto de órgano en la Primera Iglesia de Cristo Científico comienza a las 3 p. m. En el estanque Frog Pond en Boston Common, el Skating Club of Boston ofrecerá su primero de dos espectáculos de patinaje artístico a las 3 p. m.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, y otros hablarán desde el escenario principal a las 5:45 p. m., antes de que el primer desfile nocturno lleve a cientos de artistas a Boston Common para el espectáculo de fuegos artificiales de las 7 p. m. arriba.

A medida que continúa la cuenta regresiva, el ritmo en el Ayuntamiento se acelera con Guess Method, DJ WhySham y Nancia que regresan a First Night, junto con Veronica Robles, The Femmes y STL GLD que muestran sus raíces locales y sonidos vibrantes. En las próximas semanas se anunciará quién encabezará la mágica noche.

Cuando el reloj marque la medianoche, una segunda exhibición de fuegos artificiales iluminará el puerto de Boston, con los mejores miradores disponibles en Christopher Columbus Park, North End y East Boston.

Los fuegos artificiales y el espectáculo principal culminarán más de 12 horas de entretenimiento gratuito, espectáculos de luces, esculturas de hielo y otra programación para toda la familia, dando la bienvenida al 2025 y continuando la celebración de First Night de mayor duración en el mundo.

Para obtener más información y apoyar a First Night con una donación, se invita al público a visitar www.firstnightboston.org.

Aquí el programa completo de First Night Boston 2025