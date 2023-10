First Night Boston se muda al City Hall Plaza

First Night Boston, la celebración de Fin de Año de la ciudad, tendrá un nuevo hogar este año en la recientemente renovada Plaza del City Hall, anunciaron los organizadores del evento el lunes.

Cientos de miles de personas asisten al evento cada año, que este año comenzará al mediodía del domingo 31 de diciembre y dará la bienvenida a 2024, finalizando alrededor de las 12:30 a.m. del lunes 1 de enero.

Este año, el escenario principal se trasladará de Copley Square a City Hall Plaza mientras se reconstruye la ubicación original. El evento incluye música, artistas y otras actuaciones, incluido un espectáculo de láser y pirotecnia y múltiples fuegos artificiales. También hay esculturas de hielo, bailes, patinaje artístico y otras actividades de diversión familiar en varios lugares centrales de la ciudad.

"City Hall Plaza fue diseñada para eventos como el First Night: oportunidades para que la comunidad se reúna y celebre nuestro amor compartido por Boston", dijo la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, en un comunicado de prensa. "Estoy muy emocionado de anunciar que First Night llegará al Ayuntamiento de Boston en 2024 y no puedo esperar para unirme a nuestros residentes mientras damos la bienvenida al nuevo año".

First Night Boston es la celebración de Año Nuevo más grande en Nueva Inglaterra y la asistencia es gratuita. Un calendario completo de eventos y ubicaciones estará disponible cuando se acerque el evento.

Para obtener más información, visite el sitio web de First Night Boston aquí.