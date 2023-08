Framingham no puede garantizar transporte a todos los estudiantes debido a la escasez de conductores

Es posible que los padres en Framingham, Massachusetts, tengan que hacerse cargo ya que el distrito lidia con la escasez de conductores de autobuses escolares, antes del comienzo de clases.

En la reunión del Comité Escolar de Framingham el miércoles por la noche, quedó muy claro que están tan frustrados como los padres porque les faltarán 20 autobuses para comenzar el año escolar.

Framingham necesita 77 conductores de autobús, pero NRT Bus solo tiene 57 para el comienzo del año.

El comité escolar discutió lo que se envió en una carta a los padres a principios de este mes: que solo pueden garantizar el transporte en autobús para los estudiantes de K-6 que viven a más de dos millas de la escuela.

Están trabajando en rutas ahora y dicen que recogerán a otros estudiantes comenzando con aquellos que están más lejos y trabajando hacia adentro, pero cientos de niños se quedarán sin transporte a la escuela.

Los miembros del Comité Escolar dicen que están especialmente frustrados, después de llegar a un acuerdo con el sindicato sobre un nuevo contrato después de la huelga del año pasado, porque NRT no proporciona suficientes conductores al distrito.

"Parece que en todo momento NRT nos está fallando, pero los estamos recompensando con más dinero, y no creo que sea justo que ni siquiera puedan comenzar este año escolar siendo responsables de su contrato". Jennifer Moshe, miembro del comité escolar, dijo: "Ya estamos en incumplimiento y ni siquiera hemos comenzado el año escolar, y es frustrante y no es justo para nuestros estudiantes y no es justo para nuestras familias".

"NRT Bus está realizando con éxito varios esfuerzos de contratación y ha aumentado los salarios para contratar a más conductores de autobuses y furgonetas para servir a nuestras comunidades a pesar de la actual escasez de conductores a nivel nacional", dijo la compañía en un comunicado a NBC10 Boston a principios de esta semana.

El director de finanzas del distrito explicó en la reunión que están trabajando con un proveedor para implementar una plataforma que podría convertirse en una forma para que los padres trabajen juntos en una especie de carpool gigante para llevar a los niños a clase.