Hombre de 84 años arrestado por apuñalar a una mujer discapacitada en East Boston

Un hombre de 84 años fue arrestado en relación con un apuñalamiento en East Boston el viernes por la tarde.

Autoridades llegaron a un complejo de apartamentos en Brandywine Drive alrededor de las 3 de la tarde por el reporte que una mujer había sido apuñalada varias veces.

Un oficial de policía fue visto en la entrada del complejo custodiando el apartamento donde todo ocurrió.

Vecinos dicen que la víctima salió corriendo pidiendo ayuda a la oficina del complejo habitacional.

Dicen que se trata de una mujer de unos 40 años que sufre de una discapacidad, que es una persona sordo muda, y la describen como alguien amigable, quien toma parte de las actividades del vecindario que ha sido afectado por el hecho violento.

"Siempre que la veía ella estaba parada en la casa en la puerta, y siempre que yo pasaba me decía adiós, yo más o menos la tengo conociendo como 3 años, y por aquí todo el mundo la queremos, no sé qué pasó, no sé", dijo Jansel Cruz quien dice conocer a la víctima.

El hombre fue acusado de agresión con arma peligrosa, agresión a una persona discapacitada con lesiones, agresión armada en una vivienda y agresión con intención de asesinato.

La víctima fue transportada a un hospital local con heridas que no amenazan su vida, dijo la uniformada.

Posteriormente, el hombre fue transportado a un hospital local para una evaluación y será procesado en el Tribunal de Distrito de East Boston.