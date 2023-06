Gobernadora Healey hace “anuncio importante de justicia penal”

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, convocó una conferencia de prensa el jueves para hacer un "anuncio importante de justicia penal".

El evento está programado para las 12:00 p.m. en la Casa de Estado.

La oficina de la gobernadora no dio a conocer detalles sobre el anuncio, pero The Boston Globe informó que Healey recomendará indultos para siete personas. Los nombres de esas personas aún no se conocen.

Cualquier recomendación de indulto tendría que ser aprobada por el Consejo del Gobernador.

Durante su campaña para gobernadora, Healey prometió indultar a aquellos que habían sido condenados por simple posesión de marihuana si aplicaban.