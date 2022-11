Guía electoral: ¿Dónde me toca votar?

Llegó la hora de salir a votar y es necesario que conozcas en detalle dónde te corresponde emitir tu voto, así como detalles de horario y requisitos.

Aquí presentamos una guía con estos detalles:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

MASSACHUSETTS

En Massachusetts se decidirán las contiendas para gobernador y escaños en la Cámara de Representantes de EEUU, la legislatura estatal y otros cargos estatales.

Horario de votación:

Los centros de votación deben estar abiertos de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., pero algunos pueden abrir antes.

Aquí puedes consultar con tu oficina electoral local los horarios exactos.

Podrás votar siempre y cuando estés en la fila antes del cierre de las urnas.

¿Dónde me toca votar?

Tu centro de votación dependerá de donde está ubicada tu vivienda.

Aquí puedes encontrar cuál es tu centro de votación.

¿Qué necesito para ir a votar?

Si votas por primera vez en Massachusetts y te inscribiste por correo, o si eres un votante inactivo que no respondió al Censo anual de tu ciudad o pueblo para confirmar tu dirección, es posible que te pidan que muestres una identificación que demuestre tu nombre y dirección. Los tipos de identificación aceptables incluyen una licencia de conducir, una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario.

Aquí puedes encontrar los requisitos de identificación.

CONNECTICUT

Las elecciones generales de Connecticut incluirán contiendas para la Cámara y el Senado de los EEUU, la Cámara y el Senado estatales, gobernador, fiscal general y varios otros cargos estatales.

Horario de votación:

Las urnas en Connecticut están abiertas de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Cualquier elector que haga fila en las urnas a las 8:00 p.m. se le permitirá emitir un voto.

¿Dónde me toca votar?

Tu centro de votación dependerá de donde está ubicada tu vivienda.

Aquí puedes encontrar dónde te corresponde votar.

¿Qué necesito para ir a votar?

Cuando llegue al lugar de votación que le corresponde, le solicitarán que presente una identificación. De no tener ninguna, podría firmar una declaración jurada en lugar de presentar una identificación. Hay varias opciones de identificación y no es necesario que sea una licencia de conducir o tener una foto.

Cuando se registra para votar, en lugar de la licencia de conducir, también puede mostrar una tarjeta de crédito con su nombre y firma, una identificación con su nombre y fotografía, o cualquier documento con su nombre y dirección, como una chequera o una factura de servicios públicos.

Puedes encontrar más información aquí.

RHODE ISLAND

En Rhode Island se determinarán las contiendas para gobernador, así como la Cámara de Representantes de EEUU, la legislatura estatal y otros puestos en oficinas estatales.

Horario de votación:

Las urnas están abiertas de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y podrás votar después del cierre de las urnas si estás en fila antes de las 8:00 p.m.

¿Dónde me toca votar?

Tu centro de votación dependerá de donde está ubicada tu vivienda.

Aquí puedes encontrar dónde te corresponde votar.

¿Qué necesito para ir a votar?

Deberás mostrar una identificación con foto —como una licencia de conducir de Rhode Island, una tarjeta de identificación de votante del estado o un pasaporte de EEUU— en el centro de votación. Más información aquí.

NEW HAMPSHIRE

En New Hampshire se determinarán las contiendas para gobernador, así como escaños en la Cámara de Representantes de EEUU, el Senado de EEUU y la legislatura estatal.

Horario de votación:

Los horarios de operaciones en los centros electorales varían en New Hampshire. En general, abren entre 6:00 a.m. y 11:00 a.m. y cierran a las 7:00 p.m.

Se recomienda consultar con el centro de votación o la oficina del secretario municipal para verificar el horario exacto.

¿Dónde me toca votar?

Tu centro de votación dependerá de donde está ubicada tu vivienda.

Aquí puedes encontrar dónde te corresponde votar.

¿Qué necesito para ir a votar?

Necesitarás una identificación con foto válida, como una licencia de conducir o un pasaporte de EEUU, para votar el día de las elecciones. El sitio web del secretario de Estado tiene una lista completa de las identificaciones aceptadas.