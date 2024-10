Halloween en Salem: el humo de los incendios forestales no aterra a las multitudes

Cientos de visitantes están llegando a Salem, Massachusetts, para unirse a las esperadas celebraciones de Halloween, que este año han estado amenazadas por los incendios forestales que han arropado cientos de acres de la ciudad.

La ciudad tiene preparado una gran celebración con comida y música en vivo, además, ya está en marcha un plan de emergencia que cuenta el apoyo de múltiples agencias de seguridad. Las autoridades estiman que alrededor de 100 mil personas estarán en la ciudad este jueves para celebrar la noche de Halloween.

Durante un recorrido a solo horas de la gran fiesta, el corazón de Salem estaba repleto con personas que vestían disfraces muy originales, muchas brujas y sobre todo muy buena energía. Mientras las autoridades continúan monitoreando los incendios forestales y aseguraron que las actividades no se detendrán.

A pesar de las advertencias de los niveles insalubres de la calidad del aire, se estima que cerca de 100 mil personas lleguen a Salem durante la noche de brujas, un número mayor al de anos anteriores.

Según el alcalde Dominick Pangallo, el tamaño de las multitudes fluctúa según el clima y los días de semana, y es posible que la gente se haya mantenido alejada debido a los recientes incendios forestales en el sur de Salem. A pesar de una pausa temporal, las autoridades aún esperan superar el récord del año pasado de 1.2 millones de personas que visitaron la ciudad.

"El número de visitantes del centro ha aumentado con respecto al año pasado. Esperamos que se mantenga", dijo Pangallo el miércoles. "El pronóstico del tiempo parece muy bueno para los próximos días y para Halloween en sí, por lo que anticipamos una gran cantidad de personas aquí, así como el fin de semana posterior a Halloween".

Pangallo dijo que todas las señales apuntan a un aumento de entre el 6% y el 10% en el número de visitantes este año en comparación con el año pasado, lo que significa entre 72,000 y 120,000 personas más. Los negocios locales están tan ocupados que apenas pueden mantener el ritmo.

"El volumen va de, no sé, 50 a 100, ¿sabes? Es mucho más. Es estresante", dijo Karen Davis, propietaria de Moons Gift Shop. "He olido el humo, he visto cosas en Facebook, pero nada les impide venir".

La camarera del restaurante Rockafellas, Anya Dokes, culpó de la última calma a los incendios forestales en el sur de Salem, que desde entonces han sido contenidos.

"Es malo para la salud, hace frío, aparentemente. En 22 horas, 20 grados más, la gente saldrá cuando salga el sol, honestamente", dijo Dokes, añadiendo que las multitudes son "buenas para los negocios, pero es duro para nuestras espaldas y los turistas están dando menos propinas que nunca".

Se espera que las multitudes aumenten en los próximos días. Las autoridades esperan entre 50,000 y 80,000 personas en Salem en Halloween. Con solo 4.000 espacios de estacionamiento público en la ciudad, Pangallo está pidiendo a la gente que tome el tren o el ferry e insta a la gente a no conducir.

"Vamos a tener nuestro plan operativo completo en vigor, en lo que respecta a la seguridad pública", dijo Pangallo. "Hemos planeado cierres de carreteras que entrarán en vigor de forma programada, pero también si las multitudes de peatones son tan grandes que necesitamos asegurarnos de que la gente esté segura, la policía cerrará las carreteras".