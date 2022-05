Hartford y New Haven en la lista de los 10 peores lugares para las personas alérgicas

Dos de las ciudades de Connecticut, Hartford y New Haven, se ubicaron en la lista de las 10 principales capitales de alergias este año, según la Asthma and Allergy Foundation of America.

Pam Angelo, enfermera registrada de UConn Health que se especializa en alergias, dijo que esto no es sorprendente.

"He estado en el departamento de alergias aquí durante casi seis años. Y parece empeorar cada año", dijo Angelo.

El informe atribuye el empeoramiento de las condiciones al calentamiento del clima.

Para minimizar el impacto del polen, Angelo recomendó a las personas:

Mantener tus ventanas cerradas

Dúcharse antes de acostarse para quitarse el polen de la piel.

Lavar su ropa de cama con frecuencia

Tomar medicamentos de venta libre para ayudar a aliviar los síntomas.

Use una mascarilla durante el trabajo en el jardín

Evite estar al aire libre entre las 5 a. m. y las 10 a. m., cuando el recuento de polen alcanza su punto máximo

Puede ser difícil saber si sus síntomas son solo alergias o algo más grave como COVID, por lo que la enfermera registrada dijo que estuviera atento a la fiebre y los dolores corporales. Esos son signos de un virus y no de alergias.