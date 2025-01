Healey dice que inspección de habitaciones en refugios se harán “legalmente” tras arresto de inmigrante

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, ordenó una inspección de todos los refugios estatales después de que supuestamente se encontrara a un ciudadano dominicano indocumentado con drogas y un rifle de asalto en un refugio del hotel Revere.

Los investigadores recuperaron un AR-15 y fentanilo y cocaína por valor de un millón de dólares de una habitación del Quality Inn, que sirve como refugio de emergencia para familias.

"Tenemos una crisis de vivienda con la que tenemos que lidiar", dijo Healey el martes. "Habrá inspecciones de las habitaciones y, como saben, trabajaremos para asegurarnos de que se hagan de manera legal".

La policía arrestó a Leonardo Sánchez, un inmigrante indocumentado de 28 años de la República Dominicana, por cargos de drogas y armas.

"Massachusetts es el único estado de la nación que tiene esta política de albergar a los inmigrantes desde el primer día cuando cruzan la frontera", dijo la presidenta del Partido Republicano de Massachusetts, Amy Carnevale.

Carnevale dijo que la gobernadora debe reformar el sistema de refugios y poner fin a la ley del derecho a refugio.

"Hemos visto incidentes una y otra vez que ponen en peligro la seguridad pública", añadió.

La trabajadora social Robin Gersten acoge con satisfacción las inspecciones y quiere ver más recursos que puedan garantizar la seguridad de las personas.

"Definitivamente no hay suficiente apoyo", dijo. "He estado en refugios donde… las cosas estaban sucias y no había supervisión".

Ya hay reglas en los refugios estatales, incluidas inspecciones anunciadas, toques de queda, limpieza diaria y verificaciones de antecedentes.

Healey dijo que Sánchez encontró la manera de ingresar al refugio sin registrarse en el programa.

La gobernadora ha estado trabajando para aliviar la presión sobre el sistema de refugios y disuadir a los inmigrantes de venir al estado, al tiempo que también señaló que de los 6,500 inmigrantes que pasaron por el sistema de refugios, más de la mitad, aproximadamente 4,800, están ahora fuera con permisos de trabajo y empleos.

"Están adquiriendo las habilidades y obteniendo la documentación para que puedan tener trabajos válidos", dijo Susan Valliere, quien apoya los esfuerzos de Healey. "Desesperación: la gente desesperada hace cosas desesperadas".

Healey dijo que ha estado trabajando con las autoridades de inmigración, incluido el ICE, para acabar con los delincuentes y expulsarlos, pero que no apoya las redadas de inmigrantes no delincuentes.

También dice que cerrará los albergues de los hoteles en algún momento de este año.