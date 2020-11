Hombre acusado de impactar y asesinar a enfermera en la I-95 en RI comparece en corte

Un hombre de Boston acusado de estar bajo los efectos del alcohol cuando supuestamente impactó y mató a una enfermera fuera de servicio que se había detenido para ayudar a alguien que se había volcado en un automóvil en Rhode Island fue detenido con una fianza de $ 45,000.

Luis Báez, de 22 años, compareció ante el tribunal el lunes para enfrentar varios cargos en relación con el accidente en la Interestatal 95 en Pawtucket el domingo por la mañana temprano que cobró la vida de Jennifer Toscano, de 34 años, de Stoughton, Massachusetts.

Báez abandonó la escena después de golpear a Toscano, pero fue detenido poco tiempo después, dijo la policía. Los policías dijeron que podían oler alcohol en él y vieron una abolladura en su auto.

Báez no se declaró culpable de cargos por delitos graves, incluido conducir bajo los efectos del alcohol, lo que resultó en la muerte y no se detuvo, según los registros judiciales. No figuraba ningún abogado defensor en los registros judiciales y fue remitido a la oficina del defensor público.