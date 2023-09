Hombre de Pawtucket acusado de matar a tiros a un barbero de Central Falls detenido sin derecho a fianza

Un hombre de Pawtucket, Rhode Island que fue acusado de matar a tiros a un barbero de Central Falls y quemar su automóvil fue detenido sin derecho a fianza en su lectura de cargos el miércoles.

Luis López, de 39 años, enfrenta 28 cargos, incluido asesinato en primer grado, en el Tribunal de Distrito de Providence, informa WJAR.

Los funcionarios del tribunal dijeron que no se presentó ninguna declaración porque el caso se trasladará al Tribunal Superior. López fue detenido sin derecho a fianza y tiene una audiencia de fianza pendiente.

Según los fiscales, López fue declarado culpable de homicidio involuntario en Massachusetts en 2013. López fue sentenciado a hasta 15 años de prisión y fue liberado alrededor de mayo de este año, dijeron las autoridades.

López está acusado de matar a tiros a Emanuel Torres Plaza afuera de la barbería TrueStylez en Central Falls el sábado por la noche.

Los fiscales dijeron que López también prendió fuego al auto que usó para huir de la escena en Plainville. Cuando la policía de Plainville encontró a López, dijeron que estaba cerca del auto en llamas, vestía la misma ropa que el sospechoso visto en el tiroteo y llevaba una mochila con dos pistolas, cargadores y un chaleco antibalas.

El martes en la noche conocidos de la víctima, se reunieron la intersección de las calles Dexter y Sumner Avenue, donde el pasado sábado alrededor de las 9 de la noche le fue arrebatada su vida por múltiples disparos al salir del trabajo, mientras caminaba hacia su auto.

Julian Bermudez, compañero de trabajo de Emmanuel “Manny” dice que “mi compañero era alguien muy especial, él era muy servicial, nueve años de trabajar juntos y pues que más se va a hacer hermano vea ahí estamos seguimos…”.

“Era un hermano un amigo de verdad simplemente Manny porque era una persona amistosa, me hacía feliz, por cómo era porque él no hará ganga nada nosotros no necesitamos eso”, dijo Jean, amigo de Emmanuel “Manny”.

Según documentos judiciales, está prevista una audiencia de conferencia sobre el estado para el 6 de octubre.