Hombre recibe disparo tras disputa con grupo de manifestantes pro-Israel en Newton

Un hombre recibió un disparo y resultó gravemente herido después de derribar a alguien de un grupo de manifestantes pro-Israel en Newton, Massachusetts, el jueves por la noche, dijeron las autoridades. El presunto responsable del disparo está bajo arresto.

La fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan, dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de las 6:40 p.m. del jueves en la intersección de Washington Street y Harvard Street.

Ryan dijo que el grupo de manifestantes estaba en un lado de la calle cuando un hombre que pasaba por allí intercambió palabras con ellos.

Dijo que ese hombre "finalmente cruzó la calle y saltó sobre uno de los manifestantes".

Después de una pelea, el hombre que cruzó la calle recibió un disparo de uno de los manifestantes, identificado como Scott Hayes, de 47 años, de Framingham, dijo Ryan.

Authorities shared what they knew several hours after a man was shot, receiving life-threatening injuries, after running at and jumping on a pro-Israeli demonstrator in Newton, Massachusetts, Thursday. One person was arrested as well, Middlesex District Attorney Marian Ryan said at the news conference, where she was joined by Newton's mayor, who called the incident frightening, and police chief.

El hombre que recibió el disparo sufrió heridas que pusieron en peligro su vida. Hayes fue arrestado por cargos de asalto y agresión con un arma peligrosa y violación de un derecho constitucional que causó lesiones, dijo Ryan.

En las redes sociales circulaba un video que aparentemente mostraba el incidente, del que Ryan dijo que su oficina estaba al tanto, pero no hizo comentarios al respecto.

Ella y el alcalde de Newton instaron a la gente a mantener la calma y esperar a que se desarrollen más hechos mientras comienza la investigación.

Esta es una historia en desarrollo. Pendiente de actualizaciones.