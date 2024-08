Amenaza de huelga de trabajadores del sector hotelero en Boston

Los huéspedes de casi tres docenas de hoteles de Boston podrían experimentar estadías poco deseables impulsadas por la escasez de personal tan pronto como este fin de semana si miles de trabajadores de hoteles se declaran en huelga debido al fracaso de las negociaciones contractuales.

Aproximadamente 4,500 trabajadores que son miembros de UNITE HERE Local 26 se están preparando para huelgas en 35 hoteles después de meses de difíciles negociaciones contractuales con las empresas hoteleras. Los trabajadores están luchando por salarios más altos para mantenerse al día con la inflación y la falta de personal en la era de la pandemia que, según dicen, ha dejado más trabajo para que lo manejen menos empleados.

"A menos que algo cambie, creo que habrá una interrupción significativa en la industria hotelera durante el otoño", dijo Carlos Aramayo, presidente de UNITE HERE Local 26, al Servicio de Noticias Estatal el miércoles.

Las huelgas podrían comenzar en cualquier momento y en cualquier hotel una vez que los contratos existentes expiren el 31 de agosto, si las negociaciones fracasan, incluso con grandes empresas como Marriott, Hilton y Omni Hotels, dijo Aramayo. Los hoteles que podrían verse afectados incluyen el Fairmont Copley Plaza, el Westin Copley Place, el Omni Parker House y el Hilton Boston Park Plaza.

"Las personas que trabajan en la industria están en una situación realmente difícil en la que no están viendo una parte justa de las ganancias extraordinarias que la industria hotelera está cosechando después del COVID", dijo Aramayo, agregando que actualmente no es optimista de que se eviten las huelgas.

"Hemos estado en conversaciones con algunos de los principales actores de la ciudad que establecerían un estándar para un contrato", continuó Aramayo. "Todavía estamos muy, muy separados en los temas centrales que importan a nuestros miembros".

El sindicato dice que una huelga en los hoteles Marriott en 2018 duró 46 días, mientras que una huelga en el Battery Wharf Hotel duró 79 días en 2019.

Los miembros del Local 26 están utilizando la oficina de 32BJ SEIU en el centro de Boston para registrarse para el pago de huelga y el deber de piquete, y para hacer carteles.

El sindicato señaló que tras la votación las huelgas de hoteles en toda la ciudad podrían comenzar en cuestión de semanas después de que los contratos expiren el 31 de agosto.

Meet Boston, antes conocida como Greater Boston Convention and Visitors Bureau, se negó a responder a las preguntas del Servicio de Noticias sobre la posible huelga y su impacto en la industria hotelera de la ciudad. David O'Donnell, vicepresidente de comunicaciones estratégicas, dijo que Meet Boston está "monitoreando esta situación", pero no hace comentarios sobre cuestiones laborales.

William Brown, de 25 años y miembro del sindicato, dijo que ha trabajado como encargado de limpieza durante dos años en Omni Boston Seaport, donde ayuda a las amas de casa a encargarse de la basura y la ropa de cama. Brown dijo que su salario por hora de $28,15 no es suficiente para mantenerse al día con la inflación y mantener a su hija de 4 años.

"Lo que nos pagan es básicamente vivir de cheque en cheque", dijo Brown, un residente de Dorchester. "No es horrible, pero no es suficiente para que yo ahorre. No es suficiente para que realmente desee comprar una casa en el futuro o realmente planee ahorrar dinero para enviar a mi hija a la universidad".

Los miembros del sindicato no han participado en negociaciones contractuales importantes durante seis años, dijo un portavoz del Local 26. Para ayudar con la recuperación de la pandemia, el sindicato acordó en 2022 extender los contratos existentes por dos años más, lo que significa que los trabajadores solo han recibido aumentos salariales "nominales", pero no los aumentos más grandes que los trabajadores dicen que necesitan para mantenerse al día con el aumento de los costos de vida, según el portavoz.

Los miembros del Local 26 votaron este mes para autorizar una huelga en toda la ciudad, cuyo alcance potencial el sindicato ha calificado de "histórico". Los miembros incluyen asistentes de habitación, amas de llaves, agentes de recepción, camareros de restaurantes, cocineros, lavaplatos, camareros y trabajadores de banquetes.

Una huelga podría afectar a los visitantes que asisten a convenciones aquí y planean hospedarse en hoteles cerca del Centro de Convenciones y Exposiciones de Boston y el Centro de Convenciones Hynes, así como a las familias que ayudan a sus hijos a mudarse a la universidad, dijo el portavoz del Local 26.

Susana Coelho, una operadora de PBX que maneja responsabilidades administrativas en el Hilton Boston Logan Airport, dijo que una huelga actualmente parece probable en función del estado de las negociaciones del contrato. Hay alrededor de 180 miembros del sindicato en el hotel.

"Sé que esto podría durar mucho tiempo y eso es algo de lo que somos conscientes. Y aunque no es lo que queremos, estas empresas nos están obligando a hacerlo, y estamos preparados", dijo Coelho, de 39 años. "Nos lo merecemos".

Coelho dijo que ha trabajado en el hotel durante 21 años y que muchos de sus compañeros de trabajo están haciendo malabarismos con varios trabajos para llegar a fin de mes. Coelho, residente de East Boston, dijo que un aumento salarial le permitiría volver a ahorrar dinero, ayudar a su hija de 21 años a ir a la universidad y cubrir los crecientes costos de los alimentos.

"Conseguí el trabajo en el Hilton porque en ese momento, un trabajo sindicalizado significaba que eras de clase media, podías comprar una casa, podías mantener a tu familia", dijo Coelho, reflexionando sobre lo que significaba el trabajo para ella cuando tenía 18 años. "Era un trabajo muy respetado".

Agregó: "Estamos abriendo un camino para la futura generación de niños que quieren tener un trabajo sindicalizado, un trabajo estable, porque yo no me he sentido así en seis años".

A través de las negociaciones, Coelho dijo que también quiere un nuevo contrato que incorpore un paquete de indemnización para los trabajadores en caso de despidos, mantenga la cobertura del seguro médico e inyecte más dinero en sus pensiones.

En el Omni Boston Seaport, 450 miembros del sindicato podrían sumarse a la huelga que se avecina.

"Mucha gente está en un punto en el que sentimos que no tenemos otra opción que hacer huelga y conseguir lo que hemos estado luchando porque no tenemos otras opciones con la forma en que ha sido la vida", dijo Brown.

Más allá de los problemas salariales, Brown dijo que los trabajadores también están lidiando con la falta de personal. Un hotel con 1,000 habitaciones normalmente tiene alrededor de 130 asistentes de habitación, mientras que el Omni Boston Seaport tiene sólo alrededor de 80 asistentes, dijo.

"Mucha gente ha estado pidiendo compensación laboral porque les duele el cuerpo", dijo Brown. "He visto mucho de eso en los dos años que llevo allí".