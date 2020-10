ICE resuelve demanda presentada por activistas inmigrantes en Vermont

El gobierno federal acordó no deportar a tres activistas inmigrantes en Vermont que presentaron una demanda dos años después de ser arrestados, diciendo que fueron atacados en represalia por su activismo, según el acuerdo presentado el miércoles en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Vermont.

Como parte del acuerdo en la demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional, ICE también pagará $ 100,000 para dividirlos entre los tres demandantes.

“ICE trató de aterrorizarnos persiguiendo a nuestros líderes”, dijo el demandante Víctor Díaz, miembro de Migrant Justice, un grupo de defensa que representa a los trabajadores agrícolas inmigrantes en Vermont, en una manifestación frente al tribunal federal el miércoles.

“Intentaron dividirnos persiguiendo a nuestra organización. Intentaron silenciarnos, pero con este acuerdo estamos diciendo que no nos silenciarán ", dijo entre vítores entre la multitud que bloqueaba parte de una calle del centro.

Se envió un correo electrónico a ICE en busca de comentarios.

Durante el mitin, un conductor que quería conducir por la calle bloqueada por activistas con carteles les gritó que se apartaran, sacó un machete y desde el asiento del conductor golpeó el capó de su vehículo. Los líderes instaron a los activistas a apartarse del camino y dejar pasar el vehículo mientras pasaba a toda velocidad.

Posteriormente, Thelma Gómez, de Migrant Justice, dijo que lo sucedido fue un claro ejemplo de lo que sucede cuando la gente se levanta para defender sus derechos.

"No a todo el mundo le va a gustar, pero no podemos tener miedo y no podemos retirarnos", dijo a través de un intérprete.

La policía de Burlington llegó poco tiempo después y un oficial habló con un activista. La policía dijo más tarde que nadie estaba dispuesto a hacer una declaración sobre lo que observaron.

Una de las tres demandantes, Zully Palacios Rodríguez, dijo cuando se presentó la demanda que ella y un miembro de Justicia Migrante fueron arrestados por agentes encubiertos armados cuando salían de la oficina del grupo en Burlington en 2017.

Antes del arresto, dijo, ICE intentó ingresar a su cuenta de correo electrónico y utilizó un informante confidencial para espiar a los miembros del grupo y recopilar información sobre ellos.

En enero, el Departamento de Vehículos Motorizados de Vermont acordó cambiar algunos procedimientos y someterse a monitoreo y capacitación para que los trabajadores resuelvan una demanda presentada por Migrant Justice que lo acusa de brindar información sobre trabajadores agrícolas inmigrantes a las autoridades federales, lo que llevó a arrestos y deportaciones.

El grupo había presionado para obtener permisos de conducir para inmigrantes, muchos de ellos trabajando en granjas lecheras, que estaban en el país ilegalmente. Vermont aprobó una ley en 2013 que permite a los inmigrantes obtener tarjetas de privilegio de conducir el año siguiente.

El departamento fue acusado de coordinarse con ICE para ayudar con los arrestos de personas que llegan a las oficinas de vehículos motorizados para las citas programadas. En el momento del acuerdo, la comisionada de la agencia dijo que estaba complacida de que su departamento pudiera trabajar con Migrant Justice en un acuerdo.