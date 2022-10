Identifican persona de interés en el apuñalamiento de Franklin Park

Un hombre buscado como persona de interés en el apuñalamiento de una activista de derechos civiles de 91 años en Franklin Park fue identificado, dijo la Policía de Boston el jueves.

El Departamento publicó el miércoles imágenes de vigilancia de la persona de interés en el ataque a Jean McGuire, quien fue apuñalada mientras paseaba a su perro alrededor de las 8:30 p.m. el martes 11 de octubre.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esa persona fue identificada, dijo la Policía el jueves por la tarde, aunque sin compartir más detalles, incluso si la persona es considerada sospechosa o fue un transeúnte.

Un tuit en el que el Departamento pedía ayuda para identificar a la persona de interés fue eliminado.

Se cree que el atacante de McGuire sufrió heridas en el incidente y puede haber necesitado tratamiento médico.

McGuire, la primera mujer negra elegida para el Comité Escolar de Boston y directora durante mucho tiempo del Consejo Metropolitano para la Oportunidad Educativa, o METCO, habló al salir del Centro Médico Beth Israel Deaconess el martes, una semana después del apuñalamiento.

"Damos por sentado una buena atención médica", dijo, con el brazo enyesado, pero sonando y luciendo tan vibrante como siempre.

La familia McGuire expresó su gratitud no solo por la atención que Jean recibió de los médicos, sino también por el apoyo de la gente de toda la ciudad.

"En nombre de la familia, nos gustaría agradecer a toda la comunidad de Boston, la familia, la familia extendida y los amigos por estar allí durante este tiempo", dijo uno de los sobrinos de McGuire, Mark Williams. "También me gustaría tomar un momento para que la familia agradezca especialmente a las dos personas que encontraron a nuestra tía después de que fuera atacada por el agresor".

"Realmente le salvaron la vida, y la familia está extremadamente, extremadamente agradecida", continuó Williams.

McGuire dijo que no recuerda mucho del ataque, pero llamó a unos niños que la ayudaron "ángeles sin alas".

“Sus padres pueden estar tan orgullosos de que se preocuparon lo suficiente como para ayudar a alguien que estaba tirado en la calle sangrando”, dijo McGuire. "Hay muchas cosas que no recuerdo. No dejo que me moleste. Todos ustedes me cuidaron y siguen adelante, pero deben estar preparados para protegerse en el futuro".