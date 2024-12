Se registra incendio en edificio comercial en Dorchester en medio de temperaturas gélidas

Los bomberos lucharon contra un incendio en un gran edificio comercial en el vecindario Dorchester de Boston durante la noche.

El incendio se registró alrededor de las 11 p. m. del domingo en Freeport Way. Los bomberos lucharon contra el fuego en condiciones gélidas.

In frigid temperatures companies working at fire in a large commercial building on Freeport way Dorchester, at approximately 11:00. 1 person was transported ⁦@BOSTON_EMS⁩

BFD-FIU is on scene to determine the cause of the fire. pic.twitter.com/iGhx5HWJab