Incendios forestales no dan tregua en Massachusetts

El aumento de las temperaturas está aumentando el riesgo de incendios forestales en todo Massachusetts.

Los bomberos de la costa norte siguen trabajando en los puntos calientes de la zona. La lluvia del miércoles no fue suficiente para eliminar el elevado riesgo de incendio, especialmente con el pronóstico más cálido de lo normal.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Los incendios están obligando a la gente de varias comunidades a hacer ajustes.

"He cerrado mis ventanas. No he abierto ninguna ventana solo por el olor", dijo un residente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Ha sido un caos, me preocupo todas las noches", dijo otro residente. "No sabes si llegará a tu casa o no. El humo ha sido terrible. Tienes que mantener a los niños dentro".

Los equipos de bomberos se están preparando para los próximos días, con el potencial de temperaturas de 80 grados y vientos fuertes.