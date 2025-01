Qué dice el reporte de investigación del jefe de policía de Lawrence suspendido

La investigación independiente, ordenada por la ciudad de Lawrence, Massachusetts sobre la suspension del jefe de policía William Castro tenía como objetivo determinar presunta mala conducta de Castro, que incluye supuestas practicas antitéticas de contratación e intimidación.

Esto ocurre después de que Castro fuese suspendido por la Comisión Post en marzo de 2024, desde entonces él recibía su salario a cabalidad, hasta que la ciudad determinara si reintegraba o lo despedía.

No obstante, el reporte sobre la investigación de Castro fue finalmente revelado el martes, y según el abogado de la ciudad, Timothy Houten, Castro dejó de recibir pago como jefe interino de policía ese mismo día.

Es importante mencionar que, a pesar de varias peticiones formales para la entrega del reporte, la administración de Lawrence no es la entidad que lo publica, fue la fiscalía del condado Essex quien hizo público el documento.

Los puntos mas relevantes de esta investigación se refieren a una persecución que ocurrió el 2 de febrero de 2024, donde una camioneta negra de la policía, con las luces de emergencia activadas, es presuntamente conducida por el ahora suspendido jefe provisional policía William Castro.

Una empresa contratada por la ciudad de Lawrence, Massachusetts, para investigar las acusaciones contra su jefe de policía interino descubrió que violó las políticas del departamento y la ley estatal y recomendó que lo despidieran, según un informe obtenido por los investigadores de NBC10 Boston y Telemundo Nueva Inglaterra

El sargento Mike Simard, era el supervisor de patrullaje ese día, y dice que la política del departamento de policía de Lawrence, como la de otros municipios en Massachusetts, prohíbe las persecuciones, especialmente por un crimen no violento.

En este caso, una llamada al 911 proveniente de una institución financiera denunciaba que una persona intentó cobrar un cheque fraudulento, no obstante, la Comisión Post indica que Castro faltó a la verdad durante su reporte escrito del incidente, al escribir que el creyó que se trataba del robo a un banco. Por lo cual, de-certifican a Castro, la ciudad lo suspende como jefe provisional de policía y contrata una firma independiente CIC, para que investigue la suspensión.

El alcalde Brian DePeña ha defendido a Castro antes y después de la suspensión, "yo conozco a William. Conozco de su integridad. Conozco de su capacidad.", aseguró DePeña mediante sus redes sociales.

Después de que la primera investigación fue terminada el alcalde dijo "para yo demostrar más transparencia y asegurar que todo fuera transparente, autoricé una segunda, una segunda investigación".

Durante una entrevista radial realizada el pasado domingo, DePeña explicó su razón para no aceptar el reporte de la primera investigación, argumentando que Castro no fue interrogado.

"El señor William Castro le dijo al investigador que él no podía estar en las citas que le estaban dando que le dieran otra cita y en lugar de esperar la cita para interrogarlo, lo que hicieron es cerrar la investigación y ¿me la quieren entregar así?", señaló DePeña.

En marzo se cumplirá un año desde que William Castro fue suspendido como jefe Interino de Policía de Lawrence, Massachusetts, tras presuntamente violar las normas del Departamento que lideraba.

No obstante, el reporte que -fue finalizado en octubre- contradice la versión del alcalde, el documento indica que el 2 de octubre, el director de personal de Lawrence, Michael Owens, notifica al abogado de Castro que este, debe presentarse a una entrevista con el investigador.

Luego, el abogado de Castro, contesta vía correo electrónico que "solo el alcalde Brian DePeña podía ordenar al jefe interino Castro que se presente a una entrevista". Al día siguiente, 3 de octubre, el director de personal es despedido.

La entrevista de Castro estaba programada para el 9 de octubre, pero el reporte indica que Castro no se presentó.

El informe indica que al día siguiente, 10 de octubre, Octavien Spanner, un asesor del alcalde DePeña, por supuesta instrucción del alcalde instruye a CIC para que termine su investigación.

"Cuando me lo entregaron yo le dije al abogado yo necesito que la terminen, se ha dado vuelta y no se ha terminado… no han querido terminar y se niegan a terminarla.", dijo el alcalde durante la misma transmisión de Facebook.

No obstante, registros oficiales, señalan que la investigación fue finalizada y entregada a la ciudad en octubre de 2024.

El reporte de CIC, además señala prácticas de contratación cuestionables. Presuntamente Castro ejercía presión para que se contratara a candidatos que carecían de certificación o tenían antecedentes que les impedirían ejercer como oficiales de policía.

Castro fue suspendido el 21 de marzo por la Comisión Post, en la nota de suspensión se indica que "no podrá ejecutar ningún tipo de arresto, o de otra manera realizar deberes y funciones policiales".

Sin embargo, el reporte indica que Castro fue observado dirigiendo operaciones policiales, durante una reunión en el ayuntamiento con el alcalde Brian DePeña, el 19 de abril, casi un mes después de haber sido suspendido.

El informe sustentó las acusaciones de que Castro violó las leyes estatales de contratación y pudo haber participado en intimidación, y recomiendan su despido justificado en su comportamiento.

Solicitamos una nueva entrevista con DePeña el martes, día en que el reporte fue publicado, sin embargo, tal solicitud fue negada y el equipo de prensa nos indicó que la suspensión de Castro serámanejada por el abogado de la ciudad.

También solicitamos una entrevista con el abogado de Castro para saber su posición sobre esta investigación, y hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

