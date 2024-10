Informe revela ‘fallas sistémicas’ en las escuelas públicas de Central Falls

La alcaldesa de Central Falls, Rhode Island, publicó un informe el jueves que dice que décadas de “fallas sistémicas” han afectado a los estudiantes, sus familias y educadores en las Escuelas Públicas de Central Falls.

De acuerdo con reportes de WJAR, el informe publicado por la alcaldesa María Rivera, titulado “My Heart Is Here, A Community-Centered System Analysis of the Central Falls School District” (“Mi corazón está aquí, un análisis del sistema centrado en la comunidad del Distrito Escolar de Central Falls”), encontró que, además de las fallas sistémicas, los estudiantes multilingües y los estudiantes con necesidades especiales no recibieron el apoyo adecuado, y el sistema escolar en su conjunto ocupó el último lugar en el estado en todas las materias.

“Me duele el corazón por los desafíos que enfrentan nuestros estudiantes, pero estoy lista para aceptar la responsabilidad de luchar por su futuro”, dijo la alcaldesa Rivera.

El informe se basó en entrevistas y sesiones de escucha con educadores, estudiantes, familias y varios miembros de la comunidad.

Rivera cree que un camino sostenible hacia adelante incluye establecer una junta asesora para ayudar a asegurar el futuro del distrito, incluida la restauración de la responsabilidad local que sea sostenible.

El Departamento de Educación de Rhode Island envió una declaración en reacción al informe de Central Fall.

Parte de la declaración lee:

“RIDE es consciente de los desafíos que ha enfrentado históricamente el Distrito Escolar de Central Falls y la agencia ha trabajado en colaboración con las partes interesadas locales de varias maneras para mejorar la instrucción y el aprendizaje con el objetivo de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Si bien los líderes de Central Falls solicitaron la participación del estado a principios de los años 90 debido a la insolvencia fiscal [edweek.org], RIDE, como lo hace con todos los distritos del estado, ha tomado medidas para ayudar al distrito a mejorar los resultados. Esto incluye apoyar a los líderes del CFSD que supervisan las operaciones diarias y al Consejo de Administración, que mantiene una amplia autoridad sobre las operaciones del Distrito en coordinación con el superintendente. De hecho, según el estatuto estatal: "el consejo de administración tendrá los poderes y deberes de los comités escolares". En Central Falls, el Consejo mantiene funciones tradicionales que incluyen la supervisión del programa, la política y el personal, que no es lo mismo que la intervención de Providence”.