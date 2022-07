East Boston: Acusan a centro de salud de discriminación y mala atención médica

Un grupo de mujeres inmigrantes, protestó el martes en la mañana demandando justicia y mejores tratos por parte de un centro de salud comunitario en East Boston.

Marchando en círculos y en silencio, Katherine Alvarado denuncia su experiencia en este centro de salud, "yo vengo acá desde hace 13 años y ellos tuvieron todo este tiempo para diagnosticarme o mandarme para un especialistas y durante todo esos años, no lo hicieron" dijo Alvarado.

A causa del dolor, ella fue internada en otro hospital, allí se enteró que necesita un trasplante de riñón, un diagnóstico devastador.

"Tengo que tomar medicina de por vida, aunque me den el trasplante, tengo que seguir tomando medicina, aparte de eso, me siento mal todos los días y ellos no se van a hacer responsable." dice Alvarado.

"Queremos que la clínica de East Boston, reconozca los errores que ha cometido y que pida una disculpa a todas estas mujeres que han sido afectadas y tenemos un par de demandas que ya fueron enviadas", dice Patricia Montes, Directora Ejecutiva Centro Presente.

El grupo pide que se mejore el entrenamiento al personal, incrementar proveedores de salud mental, mejorar revisión de diagnósticos , incluir servicios de traducción y reducir los tiempos de espera, especialmente en la emergencia.

"Yo vine porque tenía la presión bien alta, alrededor de las 840 de la noche, era casi la 1 de la madrugada y a mi no me atendieron" dijo Sonia Vásquez, otra afectada.

Por su parte el East Boston Health Center, dice que antes de que estas denuncias fuesen realizadas, ellos ya estaban trabajando en agilizar la atención al publico.

La organización refuta tales alegatos, y emitieron el siguiente comunicado:

"East Boston Neighborhood Health Center (EBNHC) ha prestado servicios a East Boston y a las comunidades cercanas con distinción y compasión durante más de cinco décadas, y nuestro compromiso con nuestros pacientes, en particular con aquellos que son inmigrantes en este país, es inquebrantable. Las afirmaciones que dicen lo contrario no reflejan la experiencia de las decenas de miles de pacientes que atendemos anualmente y no están basadas en la realidad.

No hay casos activos que aleguen discriminación contra nuestro centro de salud y no hay documentación de atención deficiente por parte del Departamento de Salud Pública o cualquiera de nuestros reguladores. Las reformas sugeridas por los Abogados por los Derechos Civiles y el Centro Presente ya son una práctica estándar en EBNHC.

EBNHC está regulado por numerosos organismos federales y estatales y cumple con todos los protocolos y estándares de atención. Solo este año, hemos completado con éxito más de una docena de revisiones regulatorias programadas regularmente por agencias como la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la Comisión Conjunta y otros.

Nuevamente invitamos a los Abogados por los Derechos Civiles y a Centro Presente a entablar un diálogo significativo con nosotros para comprender completamente el estándar de excelencia en atención médica que brindamos a nuestros pacientes todos los días.”

Emily Martin, Directora de Comunicación de East Boston Neighborhood Health Center dice además que han tratado de comunicarse de diferentes maneras con los representantes de Centro Presente para informarles que sus demandas solicitadas ya son prácticas establecidas en EBNHC, y que no han obtenido respuesta alguna de su parte.​

Agregó que EBNHC ha contratado a una empresa externa independiente para realizar una investigación exhaustiva de las afirmaciones realizadas por Centro Presente, y que no ha habido hallazgos para validar las alegaciones de Centro Presente.