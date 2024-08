Investigan tiroteo que dejó a niño herido en New Haven

En las primeras horas de la mañana del martes, la policía de New Haven dijo que un niño de 10 años resultó herido después de que se dispararan balas en la entrada de su casa. La policía llegó y los investigadores reunieron evidencias en la escena y en el dormitorio.

“Al llegar, los oficiales encontraron que habían disparado en el segundo piso de una casa”, dijo el jefe de policía de New Haven, Karl Jacobson. “En las ventanas, había un área donde está el dormitorio trasero”.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El niño estaba durmiendo en un dormitorio con su madre y sufrió heridas leves en un dedo del pie. Fue tratado en el Hospital Yale New Haven y se espera que esté bien.

“No estamos seguros de si la bala lo causó o el vidrio que se rompió”, dijo Jacobson. “Los padres están muy conmocionados. Los niños están muy conmocionados”.

La policía dice que había varios niños en la casa, pero el padre estaba trabajando durante el incidente.

Los vecinos dijeron que la violencia en la zona no era algo poco común y un adolescente que no quiso ser identificado dijo que, al crecer en New Haven, esto es normal.

“Disparan sin motivo y ese es el problema”, dijo el adolescente. “He oído hablar de mucha violencia con armas de fuego en New Haven”.

La policía dice que habló con el chico y que estaba de buen ánimo. Piden privacidad para la familia.

“Eso es lo más triste que le puede pasar a un niño”, dijo el adolescente local. “Y la pobre madre, espero que esté bien”.

No se ha realizado ningún arresto, pero la policía dice que tienen un vehículo sospechoso.

“Vamos a rastrear a estas personas, esto tiene que terminar”, dijo Jacobson. “Le digo a esta comunidad: vamos a hacer todo lo posible para mantenerlos a salvo. Vamos a trabajar incansablemente y hacer todo lo posible para que esta ciudad sea más segura”.