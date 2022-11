Jahana Hayes declara la victoria sobre George Logan en la contienda por el Congreso en el Distrito 5

La demócrata Jahana Hayes ha declarado la victoria sobre el oponente republicano George Logan.

Es una contienda que podría tener un impacto nacional. NBC News aún no ha anunciado el resultado de la contienda.

La contienda entre Hayes y Logan se consideró demasiado reñida para ofrecer un resultado la noche de las elecciones y hasta el miércoles.

En un comunicado el miércoles por la noche, Hayes declaró su victoria sobre Logan.

“Durante cuatro años, me he esforzado por esta comunidad, y me enorgullecía mantener mi historial de ayudar a las personas en cada parte de este distrito. Esta fue una contienda reñida que desafortunadamente fue impulsada por millones de dólares en gastos externos. Pero en última instancia, la gente de este distrito es la que decide quién será su representante. El Quinto Distrito es mi hogar y me siento honrada de tener la oportunidad de continuar sirviéndoles en la Cámara de Representantes”.

La campaña de Hayes dijo que el margen de victoria excede el margen legal que requeriría un recuento.

Hayes se postula para un tercer mandato a medida que se acerca el final de su cuarto año como congresista.

Ambos candidatos mantuvieron un perfil bajo durante la mayor parte del miércoles. Antes de que Hayes declarara la victoria, la campaña de Logan emitió la siguiente declaración:

"Estamos monitoreando de cerca el conteo de votos, pero dados los resultados informados por el Secretario de Estado, estamos seguros de que, después de contar todos los votos, creemos que George Logan será el próximo congresista del quinto distrito del Congreso de Connecticut".

Logan es ingeniero de formación, exsenador estatal durante dos mandatos y propietario de una pequeña empresa. Espera traer cambios al 5º distrito del Congreso.

Un republicano no ha representado al distrito 5 del estado desde Nancy Johnson, quien perdió el escaño en 2006.