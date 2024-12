Joven de 14 años arrestado en conexión a tiroteo en Worcester

Un joven de 14 años fue arrestado este fin de semana por presuntamente dispararle a un hombre en Worcester, Massachusetts, dijo la policía.

El adolescente fue arrestado el sábado por cargos que incluyen asalto a mano armada hasta asesinato y agresión con un arma peligrosa, dijo la policía de Worcester el lunes.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA >Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 6:20 p.m. del lunes 23 de diciembre, dijo la policía: los oficiales fueron alertados por el sistema ShotSpotter de la ciudad y fueron a Mt. Vernon Street, y luego se les dijo que un hombre herido de 25 años fue a un hospital local.

La policía no ha compartido más información sobre el incidente, incluida la condición en la que se encontraba la víctima del disparo, y no nombró al joven de 14 años que ahora enfrenta cargos; la policía generalmente no identifica a los jóvenes que serán juzgados en un tribunal de menores.