Jugadores de Los Celtics y Los Mavericks se expresan antes del Juego 1 de las Finales de la NBA

Estamos a un día del inicio de las Finales de la NBA y los miembros de los Boston Celtics y Dallas Mavericks se pararon frente a las cámaras para responder las preguntas de los periodistas.

Los jugadores de los Mavericks y el entrenador Jason Kidd se sentaron primero, seguidos por los jugadores de los Celtics y el entrenador Joe Mazzulla.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El primer juego se llevará a cabo el jueves por la noche en TD Garden. Es el segundo viaje de los Celtics a las Finales en tres temporadas.

A continuación desglosamos los comentarios clave de los medios.

Jayson Tatum, estrella de los Celtics

SOBRE LA FINAL DE 2022: "Odio tener que pasar por esto, desearía haber ganado, pero creo firmemente en que todo sucede por una razón. Hay una lección que aprender en cada situación. Y creo que "me siento muy diferente esta vez".

SOBRE CÓMO MANEJÓ EL ESCRUTINIO: "Creo que más que a mí, es como si mi mamá, mi abuela, mi familia y mis amigos estuvieran más preocupados por esto que yo. Y entiendo, si Deuce lograra llegar a la NBA y la gente hablaba de él todos los días, como padre, no podría separar a la superestrella del niño, así que mi mamá tal vez lo tomó un poco más duro que yo, pero yo no lo tomo personal."

LA LECCIÓN MÁS GRANDE DE 2022: "Le doy mucho crédito a ese equipo, los Warriors. Creo que entendimos lo que se necesitaba para llegar allí, ellos entendieron lo que se necesitaba para superar el obstáculo. Ese fue un equipo realmente especial… en algunos de esos momentos difíciles, cuando vuelvo atrás y miro, puedo decir que ya habían estado allí antes".

"Me dije a mí mismo que si volvía a tener la oportunidad de llegar a las Finales de la NBA, nunca la daría por sentado".

Jaylen Brown, estrella de los Celtics



EN 2022: "Aprendimos de esas experiencias. Tenemos un equipo diferente, tenemos un entrenador diferente… dos años después hace una gran diferencia".

SOBRE LA FRECUENCIA QUE MIRÓ HACIA 2022: "Lo he visto varias veces, tal vez tres o cuatro veces… Creo que siempre puedes aprender de cualquier cosa, de verdad, pero simplemente poder ver esos momentos y aprender de ellos, ser capaz de gestionar tus emociones y lo que habrías hecho de otra manera, potencialmente, no creo que sea malo de ver".

Kristaps Porzingis, pívot de los Celtics

SOBRE SI ESTÁ LISTO PARA REGRESAR DE UNA LESIÓN: "Es difícil decirlo, no he jugado. No he jugado por un tiempo. Mañana serán mis primeros minutos reales en un tiempo… Será difícil saltar a "La final es así, pero hice todo lo que pude para prepararme".

SOBRE LUKA DONCIC Y SU RELACIÓN: "Luka es un grandísimo jugador". "Es bueno, siempre ha sido bueno. Es uno de los mejores jugadores de la liga, del mundo. Será un desafío difícil para nosotros intentar detenerlo".

SOBRE CÓMO ESPERA SENTIRSE AL REGRESAR A LA CANCHA: "Va a ser especial, seguro que se me pondrá la piel de gallina. Tengo muchas, muchas ganas de que llegue".

Luka Doncic, estrella de los Mavericks

SOBRE KYRIE IRVING: "Nos mantiene a todos juntos y motivados".

SOBRE LA MULTITUD DEL TD GARDEN: "Es difícil jugar en este lugar, la multitud es increíble para su equipo".

Dante Exum, guardia de los Mavericks

EN SU CAMINO A LA FINAL: "Siempre sueñas con eso, pero creo que simplemente siendo un niño de Australia, incluso llegar a la NBA es una gran cosa".

SOBRE LOS FANÁTICOS DE LOS CELTICS Y CÓMO PUEDEN REACCIONAR ANTE KYRIE IRVING: "Son simplemente apasionados y me encanta… será lo mismo en Dallas y será una serie divertida y competitiva".

Kyrie Irving, estrella de los Mavericks

SOBRE LOS RECIENTES COMENTARIOS DE FELICITACIÓN DE LEBRON JAMES: "Cuando dice comentarios como ese, solo recuerdo que ambos tuvimos esos momentos… y realmente nos exigimos grandeza el uno al otro, y fuera de la cancha, nuestras familias realmente se integran bien. "

SOBRE CÓMO SE ACERCA A LAS FINALES COMO UN JUGADOR MAYOR: "Es un sentimiento fugaz. Para ser sincero contigo, hay tantos compañeros de estilo que han pasado largos años en la NBA simplemente tratando de llegar a las finales… "La oportunidad de hacerlo en mi cuarto año, mi quinto año, mi sexto año, y cuando miro hacia atrás a esos recuerdos, nunca me arrepiento de cómo lo traté, pero sí un poco decepcionado de cómo me acerqué a ese éxito".

SOBRE LA MULTITUD DE BOSTON: "He experimentado Boston en dos aspectos… Sólo tienes que respirar a través de ello. Para todos mis jóvenes que están lidiando con el ruido de la multitud… esto no es tan hostil como creen, no lo pienses demasiado."

"Los fanáticos van a decir lo que van a decir y los aprecio".