Cómo Al Horford, a sus 38 años, inspira a los Celtics en medio de la carrera por los playoffs

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Chris Forsberg para NBCSports Boston.

Los Boston Celtics no deberían necesitar ninguna motivación adicional en la búsqueda del Estandarte 18. Pero si hay un momento durante las Finales de la NBA de 2024 en el que se necesita una dosis adicional de inspiración, los jugadores de Boston pueden simplemente mirar a Al Horford.

Horford cumplirá 38 años el lunes. Es, según los estándares de la NBA, un dinosaurio. Y, sin embargo, cada vez que miras hacia arriba, está acertando otro triple o está en el centro de una gran posición defensiva. A veces parece que nadie en la cancha quiere ganar más que Horford.

Es obvio por qué: en una carrera decorada con victorias, incluidos dos campeonatos nacionales universitarios y más de dos temporadas completas de apariciones en los playoffs de la NBA, lo único que ha evadido a Horford es un título de la NBA. Ahora está tentadoramente cerca de lograr ese objetivo.

"Me siento muy agradecido de tener esta oportunidad. Es muy emocionante para mí", dijo Horford. "Hemos sido consistentes todo el año como grupo. Esa es una palabra que sigue apareciendo y es simplemente la realidad. Nuestro grupo ha sido sólido. Disfrutamos jugar juntos en la cancha y tratamos de aprovechar esta oportunidad al máximo. Entonces, para mí, simplemente estoy disfrutando esta temporada y tratando de aprovecharla al máximo y hacer lo mejor que puedo en esta oportunidad.

"No es fácil llegar a esta posición. Es sólo la segunda vez que estoy en una final, así que soy muy afortunado. Estoy muy emocionado por la oportunidad".

Dejemos de lado las cuestiones de la edad. A los 38 años, Horford es...

Uno de los dos únicos bebés de los 80 en las listas de las Finales. El otro, el delantero de Dallas, Markieff Morris (2/9/1989), de 34 años, no ha jugado en la postemporada.

Dos años mayor que el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, quien cumplirá 36 años a fin de mes.

Cuatro años mayor que cualquier otro jugador en la plantilla de Boston (Jrue Holiday, 12/6/1990) y ocho años mayor que el siguiente más cercano después de eso (Derrick White). Horford se acercaba a cumplir 18 años cuando nació el novato Jordan Walsh.

Horford recientemente superó los 40,000 minutos totales en la NBA, incluido el juego de postemporada. Ha registrado un total de 1,259 partidos de la NBA y 40,404 minutos antes de las Finales. Eso incluye 181 apariciones en postemporada.

A una edad en la que Horford debería reducir la marcha, los Celtics siguen pidiéndole más. Con Kristaps Porzingis fuera de juego por una lesión en la pantorrilla, Horford ha sido titular en los últimos 10 partidos. Está promediando 9.9 puntos y 7.3 rebotes en 30,4 minutos por partido esta postemporada.

Incluso cuando se espera que Porzingis regrese a la cancha para las Finales, Horford desempeñará un papel importante para Boston. Y hay un profundo aprecio por el entusiasmo que todavía aporta a la cancha.

"Quiero decir, realmente no se puede expresar con palabras", dijo Mazzulla después de que Boston barriera a los Pacers. "Haré lo mejor que pueda, pero él es simplemente el mejor. Quiero decir, su liderazgo, su aplomo, su intensidad... cuando lo lleva a un nivel diferente, es contagioso.

"Inspiración: los muchachos lo admiran, él es simplemente Al. No puedo expresarlo con palabras. Pero estoy agradecido de tenerlo y estoy muy feliz por él. Solo los sacrificios que ha hecho en el transcurso de Toda su carrera para tener otra oportunidad en esto es importante y estoy muy feliz por él”.

Antes de la temporada, cuando los seis mejores jugadores de Boston se reunieron para una charla informal sobre los roles durante el campo de entrenamiento, Horford enfatizó al grupo que estaría bien cambiando a un rol de reserva a pesar de ser titular en 1,003 de sus 1,013 juegos de temporada regular hasta ese momento.

Al estilo típico de Horford, cuando se nota que estableció un tono de sacrificio en ese momento, uno que se ha convertido en una tarjeta de presentación para este equipo de los Celtics, le resta importancia a su papel.

"Siento que le hemos dado más importancia a lo que era", dijo Horford a NBC Sports Boston. "En última instancia, creo que todos entendimos lo que tenía que suceder y creo que es lo mejor para nuestro grupo y para nuestro equipo". equipo y hemos visto el éxito con él. Para mí, es simplemente asegurarme de encontrar formas de impactar las victorias en el juego y siento que he podido hacerlo este año”.

Pero la voluntad de Horford de salir de su zona de confort sin lugar a dudas hizo que fuera más fácil para otros hacer lo mismo. Todos estaban dispuestos a sacrificar el conteo de estadísticas si eso significaba más victorias.

"Creo que los muchachos entienden lo mucho que me importa ganar, y desde que me convertí en Celtic, eso es todo en lo que he pensado", dijo Horford. "Siento que es lo que soy, ¿verdad? … Creo que vieron eso como una cuestión de sacrificio, pero todos han tenido que hacer eso para que todo esto funcione y para que tengamos este éxito este año”.

Aun así, marcó la pauta para este grupo.

"Al ha sido nuestro líder todo el tiempo que he estado aquí", dijo Derrick White a NBC Sports Boston. "Así que le damos crédito por hacer algo que nunca ha hecho en su vida de baloncesto, o en gran parte de su carrera en la NBA. Todos acabamos de tener entender que vamos a hacer sacrificios y que todo es por un bien mayor”.

Toda la familia Horford se está tomando un momento para apreciar el viaje de este año. Tres generaciones de Horfords estuvieron en la cancha después de que los Celtics barrieron a los Pacers, con el padre de Al, Tito, sonriendo desde la banca, mientras que el hijo de Al, Ean, se unió a la celebración en el vestuario del equipo. Fue Horford quien inició una breve celebración con cerveza. La atención volvió rápidamente a las finales.

Un título de la NBA sería la piedra angular de una carrera digna del Salón de la Fama para Horford. ¿Se marcharía hacia el atardecer después? Tiene un contrato por $9.5 millones la próxima temporada y fácilmente aún podría desempeñar un papel profundo en un equipo que aún debería tener un núcleo digno de un campeonato.

Ese tipo de decisiones pueden esperar. Hay asuntos más apremiantes por delante, uno de los cuales es que Horford encuentre formas de ayudar a los Celtics a acorralar a jugadores como Luka Doncic y Kyrie Irving.

Lo que hace a sus 38 años no es normal. Pero tampoco es una sorpresa por lo duro que ha trabajado Horford para mantener su cuerpo en forma y su capacidad para jugar como alguien 10 años más joven en momentos clave.

Lo que Horford está haciendo es inspirador. Y sus compañeros de equipo necesitan usarlo como un poco más de motivación para asegurarse de que obtenga el anillo de campeonato que ha estado persiguiendo desde que muchos de ellos estaban en pañales.

