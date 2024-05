Probabilidades y predicciones de los Celtics y los Mavericks en las finales de la NBA

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Nick Goss para NBCSports Boston.

El enfrentamiento de las Finales de la NBA de 2024 está definido: los Boston Celtics y los Dallas Mavericks se enfrentarán con el Trofeo Larry O'Brien en juego.

Los Celtics están en las Finales por segunda vez en tres años después de terminar 12-2 en los playoffs de la Conferencia Este, incluyendo una barrida sobre los Indiana Pacers en las finales de conferencia. Los Mavericks están de regreso en las Finales por primera vez desde 2011 después de vencer a tres equipos con 50 victorias en los playoffs de la Conferencia Oeste. Dallas eliminó a los Minnesota Timberwolves en las finales de conferencia en cinco juegos.

A esta serie no le faltan historias convincentes. El poder de las estrellas es tremendo. El alero de los Celtics, Jayson Tatum, y el escolta de los Mavs, Luka Doncic, son dos de los cinco mejores jugadores de baloncesto y recientemente fueron elegidos para el primer equipo All-NBA. El base de Boston, Jaylen Brown, es un jugador de calibre All-NBA que juega el mejor baloncesto de su carrera. Fue el MVP de las Finales de la Conferencia Este.

El gran hombre de los Celtics, Al Horford, está buscando su primer anillo de campeonato en el año 17. El entrenador en jefe de los Mavericks, Jason Kidd, está intentando convertirse en la decimotercera persona en ganar un título como jugador y entrenador en jefe. Sería el sexto en ganar como jugador y entrenador del mismo equipo.

El pívot de los Celtics, Kristaps Porzingis, no ha jugado desde el cuarto partido de la primera ronda debido a una lesión en la pantorrilla. Volverlo a la alineación para las Finales sería un gran impulso para los C. Si Porzingis juega, debería estar muy motivado para vencer a su ex equipo.

Y, por supuesto, el regreso de Kyrie Irving a Boston será un gran tema de discusión al comienzo de la serie. Irving es un anotador de élite con experiencia en ganar campeonatos. También jugó para los Celtics durante dos temporadas en 2017-18 y 2018-19. Dejó el equipo como agente libre en 2019 a pesar de decirles a los fanáticos en un evento antes de la campaña 2017-18 que planeaba volver a firmar. Irving también pisoteó el icónico logo de los Celtics en la cancha central como jugador de los Brooklyn Nets en los playoffs de 2021. Aunque han pasado cinco años desde que Irving dejó Boston, es probable que todavía sea el villano número uno para los fanáticos de los Celtics en esta serie.

¿Superarán los Celtics a los Lakers y ganarán un campeonato número 18, un récord de la liga, o lograrán los Mavericks otra sorpresa y reclamarán el segundo título de la franquicia en 14 temporadas?

Los Celtics ganarán la serie si...

Continúan sobresaliendo en situaciones difíciles.

Avanzar en el momento decisivo fue un problema para los Celtics en ocasiones durante la temporada regular y en carreras anteriores de playoffs. Pero hasta ahora ese no ha sido el caso en los playoffs de 2024. De hecho, los Celtics han sido el mejor equipo decisivo de la liga durante tres rondas.

Boston organizó una clínica decisiva en las Finales de la Conferencia Este. Los C obtuvieron tres victorias clave en su barrida de cuatro juegos sobre los Pacers, y sus estadísticas en los momentos decisivos fueron increíblemente positivas.

Ya sea acertando tiros importantes (como el triple de Jaylen Brown para forzar el tiempo extra en el Juego 1) o jugando una gran defensa (como el gran robo de Jrue Holiday al final del Juego 3), los Celtics dominaron al final de los juegos en las finales de conferencia. Holiday ha jugado un papel muy importante en el éxito decisivo de Boston en ambos extremos de la cancha. Su experiencia en campeonatos es muy valiosa para este equipo.

¿Podrán los Celtics prosperar en el escenario más importante del deporte? Será un factor importante en el resultado de la serie. Los Mavericks tienen dos de los mejores cerradores de la liga: Luka Doncic y Kyrie Irving, quienes son capaces de tomar el control por completo cuando el juego está en juego.

Los Mavericks ganarán la serie si...

El elenco secundario da un paso al frente.

Detener a Doncic e Irving será complicado. Son dos de los mejores jugadores ofensivos de su generación. Promediaron 59,4 puntos combinados por partido en las Finales de la Conferencia Oeste. Ambos tipos van a aparecer.

Pero, ¿quién más en los Mavericks será una amenaza ofensiva constante? Doncic e Irving son los únicos jugadores de los Mavericks que anotan más de 14 puntos por partido en los playoffs.

PJ Washington es un factor X. Ha sido inconsistente desde más allá del arco en los playoffs. Disparó un 31,3 por ciento desde el rango de 3 puntos en la primera ronda, luego mejoró a un candente 46,9 por ciento en las semifinales de conferencia y bajó al 25 por ciento en las finales de conferencia. ¿A qué Washington se enfrentará Dallas en la final?

Derrick Jones Jr. anotó 22 puntos en el partido decisivo del sexto juego contra el Oklahoma City Thunder en la segunda ronda. Anotó un total de 37 puntos en cinco partidos contra los Timberwolves. Maxi Kleber regresó a la alineación para el cuarto partido de las finales de conferencia después de perderse los nueve partidos anteriores. Es capaz de calentarse desde el rango de 3 puntos.

Daniel Gafford y el pívot novato Dereck Lively también son capaces de sumar más de 10 puntos en una noche determinada.

Los Mavericks necesitan uno o más de estos jugadores para proporcionar anotaciones secundarias consistentes si quieren igualar la potencia ofensiva de los Celtics. Boston es el equipo con mayor puntuación en los playoffs con 111,4 puntos por partido.

Predicción

Celtics en seis.

Los Celtics tienen los mejores cinco titulares del baloncesto, una ofensiva y una defensa de élite. Boston es capaz de vencer a Dallas sin Porzingis, pero si el pívot estrella regresa, la profundidad anotadora y la defensa interior de los Celtics serán aún mejores.

Los Celtics no sólo tienen la ventaja de jugar en casa, sino que también han sido dominantes como visitantes. Los C llevarán una racha de ocho victorias consecutivas como visitantes en los playoffs al Juego 1 de las Finales. La enorme mejora de Boston en situaciones críticas es otra razón para ser optimistas sobre sus posibilidades en esta serie.

Las últimas cuatro victorias son siempre las más difíciles y los Celtics estarán bajo una inmensa presión para terminar el trabajo, especialmente como favoritos. Los Celtics han sido el mejor equipo durante toda la temporada y finalmente silenciarán a las críticas al ganar su campeonato número 18 en unas pocas semanas.

