Juicio de Michelle Troconis inicia con testimonio de cómo desapareció Jennifer Dulos

El juicio de Michelle Troconis comenzó en el tribunal superior de Connecticut en Stamford el jueves, con un video nunca antes visto de una cámara corporal de un oficial de policía de New Canaan que acudió a la escena la noche en que se reportó la desaparición de Jennifer Dulos.

Troconis está acusada de conspiración para cometer asesinato, manipulación de pruebas y obstrucción del procesamiento, entre otros cargos.

Un jurado de seis miembros determinará si ella ayudó a Fotis Dulos a encubrir el asesinato después del hecho. Ella niega las acusaciones y se ha declarado inocente de conspiración para cometer asesinato, manipulación de pruebas y obstaculización del procesamiento.

La defensa presentó varias mociones durante la noche del miércoles al jueves intentando establecer parámetros sobre cómo la fiscalía podría abordar ciertas palabras como "víctima" al hacer referencia a Jennifer Dulos. El juez abordó algunas de las mociones, pero decidió que las aceptaría cuando se presentaran pruebas en el juicio.

La apertura del juicio no incluyó argumentos iniciales, que no son requeridos por la ley estatal. Comenzó con el llamado al teniente de la policía de New Canaan, Aaron Latourette, como primer testigo. Latourette fue uno de los oficiales que respondieron la noche en que la niñera de la familia denunció la desaparición de Jennifer Dulos.

Latourette estaba equipado con una cámara corporal esa noche y las imágenes después de su llegada se mostraron en el tribunal.

"Es extraño para mí que tengamos esto en relación con una persona desaparecida", se puede escuchar a un oficial decir ante la cámara al hacer referencia a lo que parecían ser manchas de sangre en el garaje de la casa de Jennifer.

Los dos oficiales ya habían entrado a New Canaan buscando a Jennifer. Cuando regresan al garaje, hablan de la posibilidad de que haya sido atacada por un ciervo, pero notan la falta de pelo.

“Lo que parecía ser sangre en la parte delantera de ese vehículo”, dijo Latourette al responder a los fiscales estatales sobre lo que habían notado cuando estaban en el garaje.

La policía alega que Fotis Dulos esperó a que Jennifer Dulos regresara a casa esa mañana, la atacó en el garaje y trató de limpiar la escena. Luego se fue con su cuerpo en otra camioneta, que luego fue encontrada abandonada en un parque local. En ese momento se encontraban en un proceso contencioso de divorcio y custodia de los hijos, siendo el contacto de Fotis Dulos con los niños limitado.

El estado continúa construyendo su caso contra Troconis, agregando evidencia que incluye imágenes de Ring de los vecinos del auto de Jennifer Dulos que viajaban desde su casa pero nunca regresaron, fotografías de la casa de New Canaan y fotografías de donde los investigadores ubicaron el auto de Jennifer Dulos después de su desaparición. .

“La carga recae sobre el estado”, dijo el juez Kevin Randolph, quien preside este caso, explicando al jurado la presunción de inocencia a la que tiene derecho un acusado. Es trabajo de los fiscales estatales demostrar al jurado más allá de toda duda razonable que Troconis estuvo involucrada en la desaparición y presunto asesinato de Dulos.

Jennifer Dulos, madre de cinco hijos, ha estado desaparecida desde el 24 de mayo, y aún no ha sido hallada.

La familia de Troconis habló ante el tribunal el jueves, calificando toda la situación como una “tragedia” para todas las familias involucradas y mantuvo la inocencia de Troconis.

“En nombre de mi hija, que sabemos que es inocente, confiamos en el juicio justo y esperamos que el resultado sea favorable para todos”, dijo el padre de Michelle, Carlos Troconis.

Entre las pruebas que se espera que se muestren al jurado se encuentra el video de vigilancia policial de Fotis Dulos y Troconis conduciendo por Hartford más tarde el día en que Jennifer Dulos desapareció. Se ve a Fotis Dulos saliendo de su camioneta y tirando bolsas de basura mientras Troconis se sienta en el vehículo.

También se espera que los fiscales Michelle Manning y Sean McGuinness muestren al jurado lo que la policía denominó “el guión de la coartada”, un documento que, según dicen, prepararon Fotis Dulos y Troconis y que detalla sus acciones y ubicaciones el día del asesinato y el día siguiente. Troconis dijo a la policía que el abogado de Fotis Dulos les había pedido que enumeraran sus actividades esos días.

Se espera que el juicio dure seis semanas.