Juicio por asesinato de Harmony Montgomery cumple su tercer día con el testimonio de la madrastra

Nota del editor: algunos de los detalles descritos en la siguiente historia pueden resultar perturbadores para algunos lectores.

En New Hampshire, el juicio de Adam Montgomery se reanuda este lunes con la continuación del testimonio del testigo estrella de la fiscalía.

Adam Montgomery, de 34 años, está acusado de matar a su hija Harmony Montgomery, de 5 años, en 2019.

El viernes, Kayla Montgomery, la esposa separada de Adam Montgomery y madrastra de Harmony, testificó sobre cómo Adam mató a su hija. Kayla originalmente ocultó información a los fiscales porque dijo que Adam amenazó con matarla.

La defensa, sin embargo, argumenta que Kayla es quien realmente mató a Harmony.

Detalles perturbadores salieron a la luz durante las declaraciones iniciales del juicio por asesinato de Adam Montgomery, hombre de New Hampshire acusado de matar a su hija de cinco años, Harmony Montgomery, seguido de desgarradores testimonios de los primeros cuatro testigos del caso.

El viernes, Kayla Montgomery testificó que Adam mató a Harmony a puñetazos, dobló su cuerpo en una bolsa de lona, luego lo escondió en el maletero de su automóvil, luego en un respiradero del techo y en el congelador de un restaurante mientras decidía cómo deshacerse del cuerpo.

Kayla testificó que Harmony, cuyo cuerpo no ha sido encontrado, murió el 7 de diciembre de 2019 en un automóvil en el que vivía la familia después de ser desalojada. Era el tercer día del juicio por asesinato de Adam Montgomery en Manchester, al que no ha asistido.

Además, relató que Harmony ya había aprendido a ir al baño, pero había comenzado a tener accidentes frecuentes. Ella testificó que su marido le dio un puñetazo a Harmony en la cabeza después de dos accidentes de este tipo en el coche.

Más tarde cubrió a Harmony con una manta mientras la niña lloraba, gemía y finalmente se quedó en silencio, dijo la madrastra. Su auto se averió poco después y Adam puso el cuerpo de Harmony en la bolsa de lona, dijo.

“Él la dobló por la mitad y la metió en la bolsa de lona”, dijo.

Adam Montgomery está acusado de asesinato en segundo grado, agresión y manipulación de testigos. En sus declaraciones iniciales el jueves, sus abogados reconocieron que era culpable de otros dos cargos: falsificar pruebas y abusar de un cadáver.

Pero dijeron que él no mató a Harmony y sugirieron repetidamente que Kayla estaba mintiendo para protegerse.

“Sólo ella sabe la verdad”, dijo el jueves al jurado el defensor público James T. Brooks. "Y sólo ella se ha beneficiado de todas las mentiras que ha dicho".

Los fiscales pidieron a Kayla que mirara a los miembros del jurado el viernes cuando les dijo que ella no mató a la niña. Durante el contrainterrogatorio, reconoció que miró de manera similar a los miembros del gran jurado en mayo de 2022 y les dijo falsamente que no sabía qué le había pasado a su hijastra.

"Entonces, mirar a los miembros del jurado mientras mientes no cambia la mentira, ¿verdad?", preguntó la abogada defensora Caroline Smith.

“Correcto”, dijo Kayla, quien cumple una sentencia de prisión de 18 meses después de declararse culpable de perjurio por mentir durante su testimonio ante el gran jurado sobre dónde estaba cuando Harmony fue vista por última vez.

Al ser interrogada por Smith, reconoció al menos una docena de otras declaraciones falsas.

"Dijiste que la última vez que viste a Harmony, ella estaba feliz", dijo Smith. "No tuvo ningún problema en mentirle al gran jurado".

La policía no se enteró de que Harmony estaba desaparecida hasta diciembre de 2021, casi dos años después de que fue vista con vida por última vez.

Kayla dijo que levantó el brazo para evitar que su esposo golpeara a Harmony el 7 de diciembre, pero que “él me dio esa mirada que era como, malvada, con sus ojos locos”.

"Tenía miedo", dijo.

También testificó que su esposo le dijo que había golpeado a Harmony después de que ella vio a la niña con un ojo morado en julio de 2019.

La bolsa de lona llegó desde la cajuela del auto de un amigo hasta una hielera en el pasillo cerca de un apartamento donde vivía la madre de Kayla, y luego hasta un respiradero del techo en un refugio donde la familia permaneció durante unas seis semanas.

Finalmente, los restos de Harmony comenzaron a oler mal y Adam los metió en bolsas de basura que puso en una bolsa grande, testificó Kayla. Dijo que puso la bolsa en un cochecito, la llevó a un restaurante donde trabajaba su marido y él la metió en el congelador. Más tarde trasladó la bolsa al frigorífico de un apartamento donde se alojaban en Manchester.

Adam habló de desmembrar Harmony y compró herramientas y cal, testificó.

Ella dijo que él puso el cuerpo en la bañera y abrió la ducha para descongelarlo, y le pidió que lo ayudara a cortarle la ropa a Harmony, lo cual ella hizo.

Ella salió de la habitación poco después de eso. “Ya no podía estar allí. No pude soportarlo. No quería ver nada”, dijo.

Kayla Montgomery dijo que su esposo se fue con los restos de Harmony en una camioneta alquilada en marzo de 2020 y que no dijo adónde se dirigía. No mucho después de eso, él comenzó a sospechar que ella podría acudir a la policía, por lo que comenzó a golpearla y dejarle los ojos morados, dijo. Finalmente se escapó de él en marzo de 2021.

Kayla también fue testigo de cargo el año pasado en un caso no relacionado en el que su marido fue declarado culpable de robo de armas. Fue sentenciado a más de 30 años de prisión y se tomó un momento para proclamar su inocencia en la muerte de su hija.

The Associated Press contribuyó a este artículo.