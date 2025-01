Karen Read regresa a corte para audiencia relacionada a su juicio por asesinato

El martes por la mañana se ha programado una audiencia en el caso de Karen Read antes de su segundo juicio a finales de este año.

La audiencia está fijada para las 9 a. m. en el Tribunal Superior de Norfolk. Puedes verla en directo en el reproductor de vídeo de arriba.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA >Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Read está acusada de atropellar a su novio, un policía de Boston, John O'Keefe, con su todoterreno y de dejarlo morir en la nieve en Canton, Massachusetts, frente a la casa de Brian Albert, otro policía de Boston, en enero de 2022. El equipo de Read afirma que le tendieron una trampa, que fue víctima de una conspiración policial. Se enfrenta a cargos de asesinato en segundo grado, abandono consciente de la escena de un accidente y homicidio involuntario.

La Dra. Marie Russell, experta en mordeduras de perros de la defensa que testificó en el primer juicio de Read, tiene previsto subir al estrado el martes para responder a las preguntas de los fiscales. El equipo de defensa la interrogó en una audiencia el mes pasado, pero los fiscales no tuvieron la oportunidad de terminar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Los fiscales no quieren que Russell testifique en el nuevo juicio, alegando inconsistencias en su testimonio.

La defensa de Read argumentó durante su primer juicio que las lesiones de O'Keefe no fueron causadas por un vehículo, sino por el pastor alemán de Albert. Russell testificó en el primer juicio que las heridas en el brazo de O'Keefe eran compatibles con una mordedura de perro.

En una presentación judicial la semana pasada, los fiscales también pidieron al juez que impidiera que el experto forense Richard Green testificara en el segundo juicio de Read. Green testificó en el primer juicio sobre una búsqueda en Google realizada por Jennifer McCabe, una testigo clave en el caso.

Green testificó en el primer juicio que la búsqueda "hos long to die in cold" (¿Cuánto tiempo lleva morir en el frío?) se realizó alrededor de las 2:30 a.m., horas antes de que se encontrara el cuerpo de O'Keefe en la nieve. Pero McCabe y los fiscales sostienen que la búsqueda se realizó después de que se encontrara el cuerpo de O'Keefe a las 6:23 a.m.

El segundo juicio de Read estaba inicialmente programado para enero, pero recientemente se retrasó hasta abril a pedido tanto del equipo de defensa como de los fiscales.