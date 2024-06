Kyrie Irving elogia la defensa ‘especial’ de los Celtics en las Finales de la NBA

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Nick Goss para NBCSports Boston.

Kyrie Irving no jugó bien en los dos primeros partidos de las Finales de la NBA de 2024, y fue una de las razones por las que los Dallas Mavericks perdieron ambos enfrentamientos ante los Boston Celtics en el TD Garden.

Irving anotó un total de 28 puntos con 13 de 37 tiros (0 de 8 desde el rango de 3 puntos) en esos dos primeros juegos de la serie. Los Mavs necesitaban que diera un paso al frente en el Juego 3 en Dallas el miércoles por la noche, y respondió bastante bien. El veterano base anotó 35 puntos y acertó cuatro de sus seis intentos de triples. Pero al final no fue suficiente para los Mavs, que perdieron 106-99 y cayeron en un déficit de 0-3 en la serie.

Boston ha mantenido a Dallas por debajo de los 100 puntos en cada uno de los primeros tres juegos de las Finales hasta el momento, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de la NBA en anotar al menos 100 puntos y mantener a su oponente por debajo de los 100 puntos en sus primeros tres juegos de las Finales.

Los Celtics, a diferencia de los oponentes anteriores de los Mavericks en los playoffs, tienen la capacidad de defender a Irving y a su compañero Luka Doncic uno a uno y rara vez hacer doble equipo con cualquiera de los dos. A Irving se le preguntó durante una conferencia de prensa el jueves sobre ese aspecto de la defensa de los Celtics, y él los elogió.

"Sí, es muy especial verlo desde lejos, pero también como competidor, como jugador, experimentarlo a este nivel es un maestro increíble para mí", dijo Irving a los periodistas. "Lo uso como un momento para aprender lo difícil que es ganar, especialmente contra un gran equipo que te defenderá de la misma manera que nos protege a nosotros.

"La frustración es natural, simplemente porque quieres hacer todos los tiros cuando estás en las finales. No quieres fallar. No quieres no jugar bien. Les das crédito parcial, pero también hay un enfoque y una preparación que debes tener.

"Obviamente, en retrospectiva, es 20/20, pero mirando los primeros dos juegos y cómo algunos de mis tiros fueron un poco presionados, más que en otras series, el aspecto físico es un poco diferente".

Todavía hay algunos jugadores en la plantilla actual de los Celtics que jugaron con Irving en Boston hace varios años. También jugó contra los Celtics más de 15 veces desde que dejó la franquicia como agente libre en 2019. Irving cree que la familiaridad de los Celtics con su conjunto de habilidades es un beneficio para ellos. Luego pasó a elogiar un poco más a Boston.

"Estos muchachos del equipo de Boston también conocen mi juego. Lo conocen bien. Así que han podido planear en base a mí durante los últimos años", dijo Irving.

"Así que superar este obstáculo es algo que he estado en mi mente por un tiempo, verlos, tal como todos han estado viendo a Boston durante todo el año, ser el mejor equipo de la liga. Obviamente sabíamos que tendríamos nuestros desafíos, pero esto es lo que nos ayuda a crecer.

"Salir y competir con los mejores de los mejores, enfrentar a Jrue (Holiday), Jaylen (Brown) y JT (Jayson Tatum) y ver su capacidad para encubrir algunos de sus errores o confiar unos en otros para hacer las jugadas correctas. En el lado defensivo me ha mostrado en qué tengo que seguir trabajando y también aprender a pensar el juego de una mejor manera.

"Voy a enfrentarme a los mejores de los mejores, y esto es lo que siempre he soñado. Ya sea que ganemos o perdamos, lo que veo es el crecimiento y cómo puedo seguir siendo un mejor líder para mis compañeros de equipo. "

Irving y los Mavericks intentarán evitar la eliminación el viernes por la noche en el Juego 4 en el American Airlines Center. El inicio está previsto para las 8:30pm hora del este.