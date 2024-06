Kyrie Irving envía mensaje a fanáticos de los Celtics durante juego 2

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Darren Hartwell para NBCSports Boston.

Kyrie Irving simplemente no puede evitarlo.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

La estrella de los Dallas Mavericks ha insistido en que ha crecido desde que pisoteó el logo de los Boston Celtics y criticó a los fanáticos del TD Garden en encuentros anteriores de playoffs contra su ex equipo, y que está más concentrado en jugar baloncesto que en ir y venir con una multitud hostil. .

Pero allí Irving estaba incitando a la multitud del Garden en medio de un "¡Kyrie apesta!" cantó en la primera mitad y dio la última palabra a los fanáticos de los Celtics mientras salía de la cancha luego de la derrota de Dallas por 105-98 en el Juego 2 el domingo que dejó a los Mavs en un agujero de 2-0 en la serie.

"Nos vemos en (el Juego) 5", pareció decirle Irving a la multitud mientras levantaba cinco dedos, sugiriendo que su equipo ganará al menos uno de sus próximos dos juegos en Dallas para evitar la barrida de la serie y preparar un Juego 5 en TD Garden el próximo lunes.

Irving ciertamente no es el primer jugador en hacer este movimiento; La estrella de los Timberwolves, Anthony Edwards, hizo una garantía similar en Denver después de la derrota de Minnesota en el Juego 5 ante los Nuggets, luego respaldó su discurso forzando (y eventualmente ganando) un Juego 7 como visitante.

Sin embargo, si Irving quiere seguir los pasos de Edwards, necesitará subir de nivel considerablemente entre los silbidos.

El ocho veces All-Star ha sido pésimo ofensivamente en dos juegos, promediando sólo 14 puntos (12 en el Juego 1 y 16 en el Juego 2) con 13 de 37 tiros. Tiene 0 de 8 desde el rango de 3 puntos en la serie y tiene un -22 en 78 minutos de acción.

Las luchas de Irving contra los Celtics tampoco son nada nuevo: ahora ha perdido 12 juegos consecutivos ante Boston desde el 6 de marzo de 2022, cuando era miembro de los Brooklyn Nets. Está promediando sólo 19.7 puntos en esos 12 partidos y acertando sólo el 41.1 por ciento de sus tiros de campo y el 26.4 por ciento de sus tiros de tres puntos, incluidos ceros en cuatro de sus últimos cinco partidos de postemporada contra los Celtics.

La falta de producción de Irving ha perjudicado significativamente a los Mavs, que no han tenido un jugador fuera de Luka Doncic que haya anotado más de 20 puntos en estas Finales. Los jugadores que no se llaman Doncic acertaron solo 2 de 17 triples en el Juego 2, ya que Dallas prácticamente no ha obtenido producción ni de Irving ni de sus jugadores de rol.

Irving ha sido mejor en casa en estos playoffs (está promediando 24.1 puntos y 5.3 asistencias en ocho partidos en Dallas), por lo que tal vez salga de su depresión en los Juegos 3 y 4 sin la multitud del Garden acosando su garganta. Pero si ese es el caso y cumple su deseo de regresar a Boston para el Juego 5, otra actuación como la que tuvo Irving el domingo podría potencialmente terminar con la temporada de los Mavs.

El tercer juego está programado para el miércoles a las 8:30 p.m. ET, con el Celtics Pregame Live de NBC Sports Boston a partir de las 7 p.m. hora del este.