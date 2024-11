La MBTA podría implementar multas a quienes evadan el pago del servicio

La MBTA podría comenzar con la implementación de multas civiles, llamadas cotizaciones de tarifas a usuarios que evaden el pago del sistema.

La agencia de transporte informó que está presionando a los revisores para que verifiquen mejor que los pasajeros sí estén pagando sus tickets antes de abordar.

Cada día son cientos de usuarios que evaden los $2.40 dólares que cuesta el ticket para desplazarse en los trenes de la MBTA, y eso tomando en cuenta que hay quienes pagan menos.

Antes las cámaras de Telemundo Nueva Inglaterra, más de una persona no le importó colarse. Varios usuarios del sistema de transporte concuerdan en que sería bueno una sanción para quienes no pagan la entrada.

Usuarios podrán pagar sus pasajes directamente con tarjetas de débito o crédito, billeteras electrónicas de teléfonos celulares o relojes inteligentes en lugar de comprar y recargar una CharlieCard.

"Sería bueno pa' que todos estemos iguales pero hay veces que gente no puede costear los pasajes.", dice Juan Ernesto, pasajero de la MBTA.

Aunque los evasores continúan, Phillip Eng, gerente de la MBTA asegura que las nuevas formas de pago han sido exitosos en los últimos meses.

Pese a que la MBTA sigue implementando nuevos métodos de pago como Google o Apple Pay, algunos dicen que el sistema declina.

Son miles de dólares los que pierde la MBTA por usuarios evasores en el sistema, Tomás Alejandro Soto es uno de ellos, él dice que intentó pagar con Apple Pay, y al no poder, terminó colándose.

"Me apareció declined, a veces no funciona, y estaba ahí y me iba a tocar correr, y estoy cogido de la tarde.", dijo Soto.

La MBTA asegura que podrían emitir multas civiles, y que también podrían emitir citaciones a pasajeros que utilicen de forma fraudulenta la tarjeta de tarifa reducida de otra persona.