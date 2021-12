¿Las vacunas COVID existentes protegen contra Ómicron? Los médicos de Boston explican

Los políticos y expertos médicos en Massachusetts instan a las personas a vacunarse contra el COVID-19 en medio de una creciente preocupación por la variante Ómicron, pero no está claro si las vacunas protegen contra la nueva cepa.

Detectada por primera vez en Sudáfrica, la variante altamente mutada se ha encontrado hasta ahora en 24 países. Funcionarios federales confirmaron el miércoles el primer caso en Estados Unidos.

NBC10 Boston pidió el martes a tres de los principales médicos de Boston que explicaran lo que sabemos sobre la variante omicron y la eficacia de la vacuna contra el coronavirus en la serie semanal "COVID Q&A".

¿Puede Omicron evadir las vacunas COVID?

Los expertos dicen que no están seguros de si la variante omicron puede evadir las vacunas COVID-19 o los anticuerpos naturales existentes.

"Simplemente no lo sabemos", dijo el Dr. David Hamer, especialista en enfermedades infecciosas del Boston Medical Center.

Sin embargo, los médicos continúan instando a las personas a que se estimulen y se vacunen contra el coronavirus. Hamer señaló que, si bien la Organización Mundial de la Salud ha clasificado a omicron como una "variante preocupante", la delta sigue siendo la cepa predominante.

"En primer lugar, deberíamos seguir intentando aumentar la cobertura de vacunación para quienes no la han recibido. Deberíamos pensar en refuerzos para quienes deben recibir refuerzos. Y eso es más simplemente porque Delta todavía está circulando", dijo Hamer. "Delta es predominante".

Los estados de Nueva Inglaterra han visto un aumento constante en los casos de coronavirus y las hospitalizaciones, incluidos Maine, Vermont y, en menor medida, New Hampshire, dijo Hamer. Las métricas de COVID de Massachusetts también han aumentado últimamente a medida que los hospitales luchan con la escasez de camas y personal.

"Muchas de las hospitalizaciones son de personas que no han sido vacunadas", dijo Hamer. Y, por lo tanto, sigue siendo nuestra mejor herramienta para limitar la propagación de la enfermedad para disminuir el riesgo de su enfermedad, hospitalización y muerte. Y no sabemos si estas vacunas, como están formuladas actualmente, protegerán contra esta nueva variante, pero es cierto. ahora todavía estamos lidiando con delta principalmente en los EE. UU. "

La Dra. Shira Doron, epidemióloga del hospital de Tufts Medical Center, dijo que incluso si las vacunas resultan ser menos efectivas contra la nueva cepa, eso a menudo se puede superar con un refuerzo, incluso uno de la formulación original de la vacuna.

"Creo que es importante señalar que no es un interruptor de encendido y apagado. No es una pregunta en blanco y negro", dijo. "No va a ser el caso de que, si esta variante se evade inmunológicamente, eso significa que las vacunas son ineficaces e inútiles".

Mientras tanto, compañías farmacéuticas como Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson ya están ajustando sus vacunas COVID-19 existentes para atacar mejor la variante omicron.

"Eso es realmente lo que las empresas se apresuran a descubrir en este momento", dijo Doron. "¿Las vacunas existentes, reforzadas o no reforzadas, con la formulación original, son capaces de neutralizar esta variante? Y si no, ¿se justificaría un refuerzo adicional con una formulación de vacuna más específica? Y si es así, entonces pueden obtener que se produjo con bastante rapidez a principios de 2022 ".

El Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital, señaló que el virus está mutando constantemente y seguirá haciéndolo.

"Creo que la aparición de omicron enfatiza aún más que vamos a seguir viendo la circulación de COVID-19 y la aparición de nuevas variantes, siempre que haya poblaciones susceptibles", dijo Kuritzkes. "Y lo más importante que podemos hacer para evitar que esto suceda y reducir el riesgo de que vuelva a suceder es asegurarnos de seguir trabajando para vacunar a la mayor cantidad posible de personas no vacunadas, y no solo aquí en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo."

¿Omicron reemplazará a Delta como cepa dominante?

La variante tiene más de 30 mutaciones en la proteína de pico solo, que es la parte clave del virus que le permite unirse a las células humanas e infectar el cuerpo, dijo Hamer.

Las muchas mutaciones de la proteína pico tienen a los científicos preocupados de que sea mucho más infecciosa que la variante delta altamente contagiosa que ha causado un aumento en los casos en todo el mundo en los últimos meses.

"La verdadera pregunta será, '¿Omicron es mayor en transmisión que Delta? ¿Desplazará a Delta?" Dijo Hamer. "¿O Delta seguirá siendo la cepa dominante con la que tenemos que lidiar?"

Sin embargo, los expertos en enfermedades infecciosas con sede en Boston señalaron que las cepas de coronavirus pueden ser impredecibles.

Kuritzkes señaló cepas de coronavirus pasadas, como la variante mu, que han causado preocupación pero que, en última instancia, no han significado mucho.

Mu apareció en septiembre como una "variante de interés" clasificada por la Organización Mundial de la Salud e inicialmente se pensó que era resistente a las vacunas y otros medios de inmunidad.

"Había mucha preocupación por eso", dijo Hamer. "Entonces simplemente se apagó. Puede ser que ese virus no sea tan apto, no tan capaz de transmitir y, por lo tanto, Delta tenga una ventaja de aptitud".