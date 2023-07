Licencias de conducir de inmigrantes de Massachusetts serán aceptadas en Florida

Las licencias de conducir de inmigrantes de Massachusetts seguirán siendo válidas en Florida, a pesar de la nueva ley del Estado del Sol que prohíbe el reconocimiento de algunas licencias de estados que permiten que los inmigrantes indocumentados conduzcan legalmente.

Desde el pasado 1 de julio, algunas licencias de Connecticut, Delaware, Hawái y Vermont se consideraron "inválidas" en Florida, como resultado de una ley de inmigración que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó a principios de este año. Estos cuatro estados emiten licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.

"Florida no aceptará licencias de conducir de quienes no puedan proporcionar prueba de presencia legal en los Estados Unidos. Al hacer esto, nos comprometemos a tener una Florida más segura", dijo Dave Kerner, director ejecutivo de la Patrulla de Carreteras de Florida.

Pero para Massachusetts, que el 1 de julio comenzó a implementar una nueva ley que permite a los inmigrantes indocumentados conducir legalmente, la ley de Florida no se aplicará.

Las licencias del Estado de la Bahía se han mantenido fuera de la lista de aquellas que ya no son aceptadas por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, porque Massachusetts emite la misma licencia de conducir estándar para todos, independientemente de su estatus legal en los EEUU.

Connecticut, Delaware, Hawái y Vermont crearon una clase diferente de licencias que indican que una persona no puede probar su presencia legal. Estas licencias están marcadas específicamente, lo que indica que no se pueden usar para la identificación federal y están destinadas únicamente a otorgar privilegios de conducción a los titulares de tarjetas.

Debido a la forma en que está escrita la ley de Florida, el estado solo puede prohibir las licencias otorgadas exclusivamente a inmigrantes indocumentados, según la portavoz del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, Molly Best.

"La Ley de Movilidad Laboral y Familiar de Massachusetts que entró en vigencia el 1 de julio permite que los inmigrantes indocumentados obtengan una licencia 'estándar'. La licencia estándar se otorga a personas que tienen presencia legal pero no son REAL ID y a aquellas que no pueden demostrar presencia legal”, dijo Best. "El proyecto de ley 1718 del Senado de Florida, que entró en vigencia el 1 de julio de 2023, especifica que ciertas licencias de conducir y permisos emitidos por otros estados exclusivamente para inmigrantes no autorizados no son válidos en este estado según s. 322.033, Estatuto de Florida".

De hecho, la nueva ley de licencias de Massachusetts prohíbe explícitamente que el Registro de Vehículos Motorizados rastree datos sobre si una persona que solicita una licencia está documentada o no.

"Al procesar una solicitud de licencia de Massachusetts de conformidad con esta sección, el registrador no deberá indagar ni crear un registro de la ciudadanía o el estado migratorio de un solicitante. Al procesar una solicitud de registro o renovación de un vehículo motorizado presentada por un solicitante que tiene un licencia de Massachusetts, el registrador no indagará ni creará un registro de la ciudadanía o el estado migratorio de un solicitante", dice la ley.

La Registradora de Vehículos Motorizados del RMV, Colleen Ogilvie, dijo a los periodistas a principios de esta semana que no podía proporcionar un desglose de cuántos de los 2800 permisos de aprendizaje emitidos desde que la ley entró en vigencia el 1 de julio eran inmigrantes indocumentados recién elegibles.

Cuando se le preguntó por este desglose, Ogilvie dijo: "No podremos responder eso porque la ley nos prohíbe mirar los datos de esa manera. Desde nuestra perspectiva, son todas las personas que han obtenido un nuevo permiso, ya sea un permiso de 16 años por primera vez, o un adulto que de repente ahora está obteniendo una licencia".

Si emitir la misma licencia estándar, indistinguible, para todos o crear un nuevo tipo de permiso para inmigrantes indocumentados fue uno de los principales puntos de debate durante el proceso de aprobación de la llamada Ley de Movilidad Laboral y Familiar el año pasado.

Los republicanos presentaron varias enmiendas que habrían creado una licencia distintiva para las personas sin estatus legal, que fueron rechazadas por los demócratas.

Los legisladores republicanos argumentaron que dado que las licencias estándar se utilizan como identificación para otras cosas además de conducir, como votar, era importante hacer una distinción visual entre los dos permisos.

El líder de la minoría del Senado, Bruce Tarr, presentó una enmienda que habría hecho que las licencias otorgadas a los inmigrantes indocumentados tuvieran un color diferente al de los permisos estándar, una que habría marcado las licencias como "no para identificación" y una enmienda que habría requerido dos tipos de identificación con foto para aplicar.

“Es nuestra mayor responsabilidad asegurar que cuando actuamos en esta cámara, para remediar una cosa, que no causemos problemas a la seguridad pública, y nuestro sistema de votación, e identificación, porque la instrumentalidad de la que hablamos hoy, la licencia de conducir, es el instrumento de identificación más reconocible y en el que más se confía en nuestra sociedad", dijo Tarr durante un debate sobre el proyecto de ley en mayo pasado.

Los demócratas del Senado rechazaron las 15 enmiendas que presentó Tarr, incluidas tres por votación nominal de 8-31, 7-32 y 9-30.

“Realmente no hay necesidad de que nadie sepa cuál es el estatus de ciudadanía de los conductores que planean obtener una licencia de conducir bajo este proyecto de ley”, dijo el Senador Brendan Crighton en respuesta a Tarr.

Agregó: "No es necesario que estas licencias se marquen de ninguna otra manera. La identificación distintiva propuesta conduciría al estigma, una oportunidad para que cualquiera vea la licencia y discrimine al titular de la tarjeta. Podría tener un efecto disuasorio en lo que realmente estamos tratando de hacer aquí hoy, que es hacer que nuestras carreteras sean más seguras".

Sarang Sekhavat, director político de la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (MIRA), dijo que aunque la ley de Florida no afecta a Massachusetts, los defensores están preocupados por otros estados que buscan prohibir las licencias otorgadas a inmigrantes indocumentados.

"Ciertamente, esto es algo que está en nuestro radar, no solo por lo que está haciendo Florida, sino que, ya sabes, hay muchos esfuerzos para hacer este tipo de cosas también en otros estados, realmente teniendo un impacto nacional en la gente, dijo Sejavat.

La gobernadora Maura Healey dijo a los periodistas el lunes que las licencias otorgadas a los inmigrantes indocumentados deberían ser válidas en otros estados. "Estas son las licencias de conducir de Massachusetts", dijo. "Y deberían ser honrados por otros estados".