“Literalmente, se lo detallé”: Amigo de pistolero asegura que advirtió lo que pasaría en Lewiston

Sean Hodgson observó y se preocupó mientras su mejor amigo de casi dos décadas se deshacía. La ira y la paranoia de su ex compañero de cuarto y compañero reservista del ejército estadounidense iban en aumento, tenía acceso a armas y se negó a recibir ayuda. Entonces Hodgson hizo lo más difícil de su vida: envió un mensaje de texto sobre Robert Card a su supervisor del ejército.

"Creo que va a estallar y realizar un tiroteo masivo", escribió el 15 de septiembre.

Seis semanas después, Card mató a tiros a 18 personas en una bolera y un bar en Lewiston antes de suicidarse. Su cuerpo fue encontrado en un remolque después de dos días de búsqueda.

“Yo no estaba en su cabeza. No sé exactamente qué pasó”, dijo Hodgson a The Associated Press la semana pasada en una entrevista exclusiva, la primera desde los tiroteos del 25 de octubre. "Pero sí sé que tenía razón".

La serie de señales de advertencia sobre Card ha sido bien documentada. En mayo, los familiares advirtieron a la policía que Card se había vuelto paranoico y expresaron preocupación por su acceso a las armas. En julio, Card fue hospitalizado en una unidad psiquiátrica después de empujar a un compañero reservista y encerrarse en una habitación de motel. En agosto, el ejército le prohibió manejar armas mientras estaba de servicio y lo declaró no desplegable.

En septiembre, Hodgson levantó la bandera roja más flagrante, diciendo a las autoridades que cambiaran la contraseña de la puerta de su centro de entrenamiento de la Reserva del Ejército y se armaran si Card aparecía.

“Por favor”, escribió. "Creo que tiene un problema de la cabeza".

Pero las autoridades se negaron a confrontar a Card, el ejemplo más claro de las oportunidades perdidas para intervenir y evitar el tiroteo más mortífero en la historia del estado. Eso es difícil de aceptar para Hodgson, quien está rechazando un informe independiente para las autoridades que lo describió como "exagerado" y "alarmista".

“Literalmente se lo detallé”, dijo Hodgson, de 43 años, al que se hace referencia sólo por su apellido en los documentos del caso. "No sé qué tan claro podría haber sido".

El relato de Hodgson, junto con documentos policiales, vídeos y otras entrevistas, proporciona el panorama más completo hasta la fecha de los posibles errores que condujeron al ataque.

En respuesta a las preguntas de AP, la Reserva del Ejército dijo en un comunicado esta semana que nadie debería sacar conclusiones precipitadas hasta que finalicen su propia investigación y una investigación independiente realizada por el inspector general del ejército.

"Cualquier especulación en este momento sin tener todos los detalles podría afectar el resultado de la investigación", dice el comunicado. Los funcionarios no quisieron hacer más comentarios.

El sheriff Joel Merry, del condado de Sagadahoc, donde vivía Card, no respondió a las preguntas de la AP para este artículo, pero sugirió la necesidad de cambios en las políticas públicas. Anteriormente dijo que su oficina ha sido “totalmente transparente”.

Hodgson dijo que no sabe dónde ocurrieron las fallas, pero cree que se podría haber hecho más.

“Entiendo que hizo algo horrible. No estoy de acuerdo con eso", dijo. "Pero lo amaba".

"SIEMPRE ESTUVE A SU LADO"

Card y Hodgson se conocieron en 2006 en la Reserva del Ejército y se volvieron especialmente cercanos cuando ambos se divorciaron casi al mismo tiempo.

Cuando Hodgson fue desalojado de su apartamento de New Hampshire en 2022, Card le dijo que se mudara a Maine y vivieron juntos durante aproximadamente un mes, dijo. Cuando Card fue hospitalizado en julio, Hodgson lo llevó de regreso a Maine.

Para entonces, dijo Hodgson, Card había comenzado a desahogarse con él sobre su creencia de que quienes lo rodeaban lo acusaban de ser un pedófilo. Hodgson creía que algunas de las quejas de Card eran ciertas: un caso de identidad equivocada derivado del hecho de que otro Robert Card está en el registro de delincuentes sexuales del estado.

“Siempre lo apoyé”, dijo Hodgson.

En septiembre, después de una noche de fiesta, Card comenzó a “volverse loco”, dijo Hodgson, golpeando el volante y casi chocando varias veces. Después de que Hodgson le rogó que se detuviera, dijo, Card le dio un puñetazo en la cara.

Hodgson le dijo a Card que lo dejara en una gasolinera cerca de su casa.

“Te amo y siempre estaré aquí para ti pase lo que pase”, le dijo a Card.

Hodgson envió el mensaje de texto a su supervisor dos días después. No volvió a hablar con Card después de eso, dijo.

LOS FUNCIONARIOS RESTARON IMPORTANCIA A LA ADVERTENCIA DE HODGSON

Después de su mensaje de texto, dijo Hodgson, los oficiales militares hicieron un seguimiento y preguntaron si Card amenazaba a personas específicas. Pero no pidieron ayuda para acercarse a Card, dijo.

Las autoridades vigilaron brevemente el Centro de Reserva del Ejército y visitaron la casa de Card. Se negaron a confrontarlo, temiendo que eso “arrojaría un cartucho de dinamita sobre un charco de gas”, según un video publicado el mes pasado por la Oficina del Sheriff del condado de Sagadahoc.

En los videos, los funcionarios restaron importancia a la advertencia de Hodgson, sugiriendo que podría haber estado borracho cuando envió el mensaje de texto a las 2:04 a.m. En declaraciones a la policía en el centro de entrenamiento, el capitán de la reserva del ejército Jeremy Reamer describe a Hodgson como "no el más creíble de nuestros soldados" y más tarde le dice a Sagadahoc el sargento del sheriff, Aaron Skolfield debe tomar su mensaje “con cautela”.

A casi un día de la tragedia este es un recuento de cómo ocurrieron los tiroteos y la búsqueda del sospechoso.

Hodgson, que desconocía esos comentarios hasta que AP lo contactó, reconoció en una serie de entrevistas que lucha contra el trastorno de estrés postraumático y la adicción al alcohol, pero dijo que no bebió esa noche y que estaba despierto porque trabaja de noche y estaba esperando su turno.

Hodgson también reconoce que enfrenta dos cargos penales, uno que alega que agredió a una mujer con la que estaba saliendo en 2022 y otro que alega que violó las condiciones de su libertad bajo fianza al poseer alcohol el mes pasado. Pero dijo que las autoridades deberían haberlo tomado más en serio dada su relación con Card, su capacitación en detección y mitigación de amenazas y su trabajo anterior como oficial de seguridad en una planta nuclear.

“Eso fue lo más difícil que tuve que hacer en mi vida, fue denunciarlo al mando, y lo hice. ¿Y que me desacrediten? él dijo. “Me cabrea porque lo único que tenían que hacer era escuchar”.

En un mensaje de texto esta semana, Reamer se negó a comentar sobre las preguntas de AP.

HODGSON SABÍA QUE CARD ESTABA DETRÁS DEL TIROTEO

Durante semanas después de enviar el mensaje de texto, Hodgson dijo que rezó para que no se hiciera realidad. Pero tan pronto como se enteró del tiroteo, llamó a su sargento.

“No creo en las coincidencias”, dijo que le dijo. "Sé que es Robert Card".

Más de dos meses después, dijo Hodgson, odia que Card "tomó el camino fácil" y no esté presente para responder preguntas o enfrentar las consecuencias. No es el Robert Card que conoció y amó durante 17 años, dijo, y lucha con eso todos los días.

Hodgson dijo que quiere que la gente sepa que hizo todo lo que pudo para salvar vidas.

"No sé cómo expresarle a la gente cuánto lo amaba, cuánto me preocupaba por él", dijo. "Y cuánto odio lo que hizo".