Lluvia, nieve y algo de hielo para finalizar la semana

Todavía estaremos disfrutando del aire templado este miércoles. La máxima de 50 grados del martes en Boston fue suficiente para desterrar la mayor parte de la nieve que teníamos en el suelo, y las temperaturas suaves de la noche pulieron el resto. Las máximas del miércoles estarán limitadas por las nubes, pero todavía estamos viendo temperaturas en los 40 grados superiores, si no 50 grados nuevamente en algunos lugares.

Despejaremos el miércoles por la noche lo suficiente para permitir que las temperaturas bajen cerca del punto de congelación. Este pequeño lote de aire frío preparará el escenario para una configuración de lluvia/nieve cuando llegue la próxima tormenta el jueves por la tarde. Los máximos luchan por mantenerse en los 40 el jueves, pero creemos que muchos lugares comenzarán como precipitaciones líquidas en el centro y el este de Massachusetts. A lo largo y al norte de la frontera de New Hampshire, se trazará la línea de batalla. Es aquí donde veremos una mezcla de lluvia, nieve y algo de hielo. Esto limitará cualquier acumulación (y la mantendrá en esas áreas) a no más de un par de pulgadas. Más al norte, hacia Manchester, New Hampshire, pudimos ver más nieve que mezcla.

El aire más frío que entra con la segunda parte de nuestro sistema de tormentas se moverá el viernes por la mañana, cambiando la mayoría de las áreas a nieve húmeda. Al sur de Boston, el cambio es menos seguro y, a veces, podríamos mezclarlo con lluvia. Para entonces, no queda mucha elevación ni energía en la tormenta, por lo que las acumulaciones de nieve serán ligeras y el ritmo será suave. Esperamos entre 1 y 3 pulgadas en la mayoría de los lugares, más cerca de 1 pulgada a lo largo de la costa y no mucho más que una capa en la costa sur inmediata. El aire más frío volverá a congelar el agua estancada o el aguanieve el viernes por la noche a medida que la tormenta se aleja.

El aire fresco permanece durante el fin de semana, pero tomamos un respiro antes de que llegue la próxima tormenta el domingo y el lunes por la noche... con otra configuración de lluvia/nieve en Nueva Inglaterra.

