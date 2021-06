Lo que dijo el gobernador Baker sobre terminar los beneficios de desempleo

Más de la mitad de los estados en los EE. UU. terminaron o dijeron que planean terminar el beneficio federal de desempleo mejorado de $300 antes de su fecha de vencimiento el 6 de septiembre.

Pero incluso cuando New Hampshire y otros 25 estados se han movido para eliminar el beneficio, Massachusetts aún no lo ha hecho. Los gobernadores de esos estados argumentaron que el aumento de los pagos de las prestaciones por desempleo eliminaba cualquier incentivo para que las personas regresaran a la fuerza laboral.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El lunes se le preguntó al gobernador Charlie Baker si planea deshacerse del beneficio de desempleo mejorado aquí también. Se detuvo antes de decir un no absoluto, pero no parecía que fuera a desaparecer pronto.

"Lo que dije antes sobre esto es que muchas de las personas que perdieron sus trabajos en Massachusetts trabajaban en el sector de la hospitalidad, y muchos de ellos eran trabajadores y no eran ricos para empezar", dijo. "Este es un estado de muy alto costo, para los bienes raíces en particular, y lo que me gustaría que sucediera aquí en Massachusetts es que hay muchas formas para que los empleadores incorporen a las personas a sus nóminas y salgan del desempleo mientras que al mismo tiempo haciendo posible que las personas continúen cobrando su pago suplementario y permanezcan en el sistema de UI.

"Hay cientos de empresas que están haciendo eso ahora. Me gustaría que fueran miles de empresas. Esa es una forma realmente buena para que las personas regresen al trabajo y, al mismo tiempo, una forma muy buena para que los empleadores ayuden a las personas en la transición de volver al trabajo también sin tener que preocuparse por terminar perdiendo su trabajo y tener que comenzar el proceso de volver a solicitarlo nuevamente ".

A Baker también se le preguntó el lunes si todo el dinero gastado en la lucha contra la pandemia de COVID-19 se transferirá a los residentes en forma de impuestos. Pero el gobernador dijo que el estado en realidad recaudó más ingresos fiscales en el año fiscal 2021 que en 2020, y todos los fondos federales para el coronavirus deberían evitar tener que aumentar los impuestos de manera significativa.

"Creo que nuestro mayor desafío es asegurarnos de que hacemos cosas realmente inteligentes y transformadoras con el dinero que se nos ha asignado", dijo.

El gobernador también habló sobre cómo podrían funcionar las vacunas de refuerzo contra el coronavirus.

"Nadie sabe exactamente en este momento cómo será el plan de juego con respecto a los refuerzos", dijo. "Creo que si tuviera que adivinar, y estoy adivinando aquí, creo que el proceso de refuerzo probablemente terminará siendo más parecido a la vacuna contra la gripe, donde se puede obtener con o sin un médico o una farmacia minorista. Y creo que es más probable que sea el tipo de cosas en las que solo será parte del programa regular ".