Lo que se sabe del accidente que dejó muertos a un policía y un trabajador en Waltham

Un hombre de New Hampshire tiene previsto comparecer ante un juez el jueves después de que supuestamente chocara y matara a un oficial de policía y a un trabajador de servicios públicos en Waltham, Massachusetts, según las autoridades.

Peter Simon, de 54 años, de Woodsville, New Hampshire, estaba en Totten Pond Road en Waltham alrededor de las 4:00 p.m. del miércoles, cuando intentó girar en U hacia el tráfico, chocó contra un jeep y luego se dio a la fuga, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Middlesex.

Aproximadamente a un cuarto de milla de la carretera, Simon es acusado de estrellar su camión contra un destacamento policial y un equipo de National Grid que trabajaba en una posible fuga de gas, matando al oficial de policía de Waltham Paul Tracey, de 58 años, y a un hombre de 36, trabajador de National Grid de Cambridge, e hiriendo a otros dos trabajadores. Ninguno de los empleados de National Grid fue identificado.

Los investigadores dijeron que Simon chocó contra otros dos vehículos, abandonó su camioneta y salió corriendo antes de apuntar con un cuchillo a otro oficial de policía de Waltham que acudió a la escena y huir en la patrulla del oficial.

Simon también chocó esa patrulla antes de ser arrestado después de otra breve persecución a pie, dijo la oficina del fiscal de distrito.

Los testigos describieron una escena horrible e impactante.

"De repente, escuché a alguien, como gritos, y salí y vi gente en el suelo, y llamé al 911. Pero quedé traumatizada con solo ver la escena. Fue una escena horrible", dijo Johana Rodríguez.

"Mi hermano me llamó y me dijo: '¿Acaba de pasar un coche de policía?' Y yo dije: 'Oh, sí'. Y él dijo: 'Alguien robó un coche de policía y voló calle abajo con él'. Y luego, miré hacia la calle y pude ver los otros coches de policía. Pensé que ocho de ellos venían por la calle", dijo Natalie Macmillan, quien vio la persecución policial.

Se espera que Simon sea procesado por varios cargos, incluidos dos cargos de homicidio involuntario y robo a mano armada. No quedó claro de inmediato si tenía un abogado.

LLORAN AL OFICIAL QUE PERDIÓ LA VIDA

Luces azules iluminaron el departamento de policía en Waltham, Massachusetts, en honor al oficial Paul Tracey, un veterano de 28 años en el departamento, quien fue atropellado y asesinado por un conductor mientras trabajaba en un destacamento policial el miércoles por la noche.

Un trabajador de National Grid también murió en ese incidente. Si bien su nombre no fue revelado de inmediato, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Middlesex dijo que es de Cambridge y que solo tenía 36 años.

La policía saludó afuera de la Oficina del Médico Forense el miércoles por la noche en el centro de Boston, luego de una larga procesión por el oficial caído que comenzó en un hospital en Burlington. Allí se encontraban agentes de policía, bomberos y paramédicos de toda la zona.

"En nombre del Departamento de Policía de Waltham, quiero expresar mi más sentido pésame a la familia Tracey y al trabajador de National Grid, su familia y amigos", dijo el jefe de policía de Waltham. "Era un oficial de policía compasivo que siempre cuidaba de los desvalidos. Era un esposo increíble, un padre amoroso y un amigo para todos. Dale privacidad, dale tiempo para llorar, pero también tenlos en tus oraciones".

Tracey deja atrás a una esposa y dos hijos. Su esposa también es oficial de policía, oficial de recursos escolares en Waltham High School. También se postuló para el Concejo Municipal de Waltham dos veces: una en 2019 y otra en 2023.

En una declaración a Telemundo Boston, un portavoz de National Grid dijo en parte que "en National Grid, la seguridad es nuestra primera prioridad", y agregó: "Nuestros pensamientos están con los miembros de la tripulación, sus familias y seres queridos".