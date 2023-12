Los premios más grandes de la lotería en Nueva Inglaterra en 2023

Es el año 2023, una buena lista de suertudos se llevó un jugoso premio de la lotería en la región de Nueva Inglaterra. Y parece que la suerte estuvo del este lado ya que hay ganadores en casi todos los estados que componen nuestra región.

De hecho, muchos de los premios de nuestra región han marcado un punto importante en la historia de la lotería en la nación, incluyendo al hombre de Maine que se convirtió a principios de año en el único ganador de uno de los premios de lotería más grande de la historia de Estados Unidos.

Aquí que decimos los premios más grandes de Nueva Inglaterra que se han ganado en 2023 y donde se vendieron los boletos ganadores.

Los expertos tienen tips para que la suerte esté de tu lado.

MASSACHUSETTS

Wellesley: El 1 de marzo, Skylark Group Trust de Wellesley reclamó un premio mayor de Mega Millions de $33 millones ganado en el sorteo del juego multiestatal del martes 24 de enero. Skylark Group Trust, representado por el fideicomisario David M. Lipshutz, eligió la opción en efectivo sobre su premio y recibió un pago único de $17,441,861 (antes de impuestos). Este boleto se vendió en Gibbs ubicado en 107 Winn St. en Woburn.

Waltham: El 8 de marzo, S & L Trust de Waltham reclamó un premio mayor de Mega Millions de $31 millones, ganado en el sorteo del juego multiestatal del martes 31 de enero. S & L Trust, representada por el fideicomisario Leo J. Cushing, eligió la opción en efectivo sobre su premio y recibió un pago único de $16,542,158 (antes de impuestos). El boleto afortunado se compró en Gibbs ubicado en 107 Winn St. en Woburn. Esta es sólo la segunda vez en la historia de Mega Millions que una lotería ha tenido dos ganadores del premio mayor en un lapso de tres sorteos.

Groveland: John Boyce, de Groveland, fue el primer ganador de un premio de $10 millones en el juego de boleto instantáneo de $20 “$10,000,000 Premier Cash” de la Lotería del Estado de Massachusetts. Mientras visitaba uno de sus restaurantes favoritos, Boyce compró tres boletos y fue la tercera la vencida. Eligió recibir su premio en forma de un pago único de $6,500,000 dólares (antes de impuestos). Compró su boleto ganador en Yujo, 511 Merrimack Ave. en Dracut.

Foxborough: En noviembre 29, Let It Be Trust of Foxborough reclamó el premio mayor de $11,7 millones que estaba en juego en el sorteo Megabucks Doubler de la Lotería del Estado de Massachusetts que tuvo lugar el sábado 7 de octubre de 2023. El fideicomiso, representado por el síndico Félix Betro, eligió la opción en efectivo sobre el premio y recibió un pago único de $7,486,238 (antes de impuestos). El boleto ganador se compró en Joe's Kwik Mart, 251 E. Central St. en Franklin.

Fall River: El 29 de noviembre, Percy Law Group 2023 Lottery Trust-19 de Taunton reclamó el segundo gran premio de $25 millones en el juego instantáneo de $50 “Billion Dollar Extravaganza” de la Lotería del Estado de Massachusetts. El fideicomiso, representado por el fideicomisario Thomas J. Percy, seleccionó la opción en efectivo sobre su premio y recibió un pago único de $16,250,000 (antes de impuestos). El boleto ganador se compró en Red's, 1500 Brayton Ave. en Fall River.

Roxbury: El 1 de diciembre, Desiree Fortini-Craft, de Hyde Park, se convirtió en la tercera ganadora del gran premio de $25 millones en el juego instantáneo de $50 “Billion Dollar Extravaganza” de la Lotería del Estado de Massachusetts. Fortini-Craft recibió sus ganancias en forma de un pago único de $16,250,000 (antes de impuestos). Fortini-Craft compró su boleto ganador en Baker Street Market, 419 Baker St. en West Roxbury.

CONNECTICUT

Trumbull: El 10 de enero, un ganador reclamó un premio de $2 millones del sorteo del Powerball. El afortunado adquirió su boleto en Cumberland Farms, en Fairfield.

Granby: El 11 de enero, un afortunado reclamó un premio de $3 millones del sorteo del Mega Millions, tras adquirir su boleto en Cumberland Farms, en Granby.

Ellington: El 2 de febrero, un jugador reclamó su premio de $150,000 del juego A Year for Life!, que ganó con un boleto adquirid en Fas Mart de Ellington.

Plainfield: El 2 de octubre, un ganador se llevó $9,400,000 de la Lotto! con un boleto que compró en Gibbs, de Colchester.

Norwalk: Un boleto de $2 millones del Powerball fue vendido en Norwalk Convenience Mart, de Norwalk.

Wethersfield: Un afortunado se llevó $1,600,000 de la Lotto! El jugador compró su boleto en Citgo de Newington, en el sorteo del 30 de noviembre.

RHODE ISLAND

Exeter: David Records cargó con $1 millón del juego The Next Rhode Island Millionaire. Su suerte la encontró en el establecimiento Stop and Shop, del 1300 Ten Rod Rd., North Kingstown y reclamó el premio el pasado 1 de septiembre.

NEW HAMPSHIRE

Manchester: Franklin Lantz Jr. de Manchester ganó el jackpot de $207,024, del juego instantáneo Jungle Tumble para lo que se puede considerar el premio mayor del año en la lotería del estado de New Hampshire.

MAINE

Lebanon: Aunque no se reportaron múltiples ganadores de premios altos, Maine se llevó este año el más importante, apenas unos días después de iniciado el año. Una sola persona, residente de Lebanon, ganó el el premio mayor de $1,350 millones de Mega Millions al acertar a los números 61, 30, 45, 46 y 43, y la Megaball 14. El boleto fue vendido en una tienda Hometown Gas & Grill en Lebanon, en enero. Antes de finalizar el 2023, se reportó que el ganador de uno de los premios de lotería más grande de la historia de Estados Unidos, está demandando a la madre de su hijo por haber revelado su afortunado incidente a unos familiares.

El más grande premio de Mega Millions que alguien gana en Maine, fue reclamado el viernes 13 de enero a través de una compañía de responsabilidad limitada.