Madre acusada de ahogar a su nene de 2 años en el Río Connecticut, dice la policía

La policía estatal de Connecticut arrestó a una madre acusada de asesinar a su hijo durante un incidente en septiembre.

A principios de este mes, la Oficina del Médico Forense Jefe dijo que el niño que murió luego de un accidente y una búsqueda a lo largo de la Ruta 9 en realidad fue asesinado.

La policía estatal respondió al informe de un accidente en la Ruta 9 Sur en Cromwell, cerca de la salida 25, alrededor de las 5:20 p.m. el 11 de septiembre. Cuando llegaron, encontraron que uno de los vehículos involucrados estaba desocupado, según la policía estatal.

Los testigos dijeron a los policías que una mujer salió del vehículo con un niño pequeño y cayó por un terraplén junto a la Ruta 9 Norte.

Una orden de arresto detalla los hechos que condujeron a la muerte del niño. Los investigadores dijeron que la madre conducía a exceso de velocidad intencionalmente justo antes del accidente y tomaron medidas para convencer al conductor con el que chocó de que no notificara a la policía sobre el accidente.

La madre, Devoni Miller, de Cromwell, colgó el teléfono cuando el conductor marcó el 911 y dijo: "No puedes llamar al 911, no puedo regresar allí, me llevarán de regreso allí", dice la orden.

Después del accidente, Miller supuestamente solo vestía ropa interior y parecía estar tranquila y ilesa, según la policía. Cuando le preguntaron dónde estaba su ropa, dijo a los agentes: "Tuve que deshacerme de ella". Según la orden, la madre dijo a las autoridades que su pequeño estaba flotando en el río y que los dos estaban nadando.

Miller dijo a los agentes de Cromwell que "no está loca, sólo un poco deprimida" y que deberían llevarla a la cárcel. Los testigos que fueron entrevistados como parte de la investigación dijeron a las autoridades que Miller había estado actuando de manera extraña y errática desde el cumpleaños de su hijo, y parecía estar "completamente desinteresada y sin emociones", afirma la orden.

En una conversación, un testigo dijo que Miller afirmó que estaba "corriendo y escondiéndose de la policía y los demonios" después de la muerte de su hijo. La policía también se enteró de que Miller había mostrado un repentino interés en leer la Biblia y citaba pasajes de las Escrituras, según la orden judicial.

Cuando la policía intentó entrevistarla, ella no respondió preguntas e insistió en que recuperara sus pertenencias, dijeron las autoridades.

La Oficina del Médico Forense Jefe determinó que el niño, identificado como Deroyal Miller, de 2 años, murió ahogado. Un oficial de bomberos dijo a las autoridades que los niveles de agua eran más altos de lo normal en el momento del incidente debido a las recientes lluvias.

Después de dos horas de búsqueda, los socorristas vieron a una mujer caminando por la Ruta 9 Norte que coincidía con la descripción del testigo del conductor del vehículo desocupado. Poco tiempo después, los socorristas encontraron a un niño inconsciente en una zona rocosa del río Connecticut, según la policía estatal. El niño fue trasladado de urgencia al hospital y declarado muerto.

Un reporte realizado muestra que Miller "tenía la intención de causar la muerte de la víctima, resultando así en la muerte", según la policía.

La policía de Cromwell dijo que arrestaron a la madre del niño el jueves. Ella enfrenta cargos adicionales que incluyen riesgo de lesiones a un niño, peligro imprudente, evasión de responsabilidad, interferencia con una llamada de emergencia y conducción imprudente.

Miller fue detenida por la policía estatal con una orden de arresto activa después de pagar la fianza en Cromwell. Ahora está detenida con una fianza de $1 millón y está bajo custodia del Departamento Correccional.

Tiene una cita en la corte el 22 de diciembre. La investigación sigue en curso.