Madre de niño hispano que quedó en coma tras ser arrollado en Acton pide justicia

Un niño de trece años continúa en coma tras haber sido arrollado por un auto en Acton, Massachusetts, pero esto no es lo único desgarrador para su familia ya que a una semana del incidente el responsable continúa suelto. hoy hablamos en exclusiva con la madre del menor quien pide se haga justicia.

César Soto de 13 años, hijo de Crisolys Tejeda, lleva una semana en coma en el hospital.

"Lo operaron de una pierna, lo operaron de la cabeza a él le están monitoreando su cerebro porque sigue muy inflamado, él no ha despertado, ayer le hicieron transfusión de sangre, mi hijo necesita que le hagan justicia", dijo Tejeda.

Aunque a través de los videos de seguridad la policía de Acton pudo identificar el vehículo que impactó al menor, la investigación de mantiene hermética.

"Lo que me encuentro es que la persona está libre, el carro supuestamente lo tienen acá en Acton no me dejan verlo y lo que me dicen es que están buscando evidencia y que por falta de pruebas liberaron a la persona, tienen un abogado" dijo la madre de César.

Las autoridades solo le dijeron que el carro involucrado pertenece a un hombre procedente de Maynard.

Una vecina dice que conversó con los niños que estaban con César al momento del incidente, "Yo hable con esos dos niños, y me describieron el señor que es blanco tiene como de 40 a 60, me dijeron que el señor los miro directamente, que tenia la cara media buchuda", agrego.

Crisolys expresa su frustración por la falta de rapidez en aprehender al conductor que se dio a la fuga, "la pregunta del millón sería como serían las cosas si hubiera sido al revés, que un hispano chocara a uno de la comunidad blanca aquí en Acton estarían actuando de la misma manera" dijo.

El sábado a las 6 de la tarde se reunirán en la escuela de Acton en una cadena de oración por la salud de Cesar.