Madre llora a su ‘princesa’, tras niña de 10 años ser baleada por un vecino en Springfield

Una niña de Massachusetts de 10 años baleada por un vecino que entró a la fuerza en el apartamento de su familia a principios de esta semana murió, dijeron las autoridades y su madre.

La niña, identificada como Aubrianna Lynn, recibió un disparo en Springfield el lunes y murió el jueves, publicó su madre en Facebook.

“A las 12:56 p. m., el corazón de mi princesa Aubrianna Lynn dejó de latir”, escribió Stephanie Croteau. “Fue en paz, no tenía ningún dolor. Estaba rodeada por su familia. Me arrancaron todo el corazón por completo del pecho. Está destrozado. Me duele. El dolor que siento es insoportable".

La muerte de la niña fue confirmada por Jim Leydon, portavoz de la oficina del fiscal de distrito de Hampden.

El alcalde de Springfield, Domenic Sarno, llamó a la niña un "ángel".

“Como padre de dos hijas, no hay palabras para expresar mis sentimientos sobre esta trágica pérdida de vida”, dijo en un comunicado. “Un ángel valiente y brillante, Aubrianna Lynn, de 10 años, se la llevaron muy pronto de su familia. Que su legado sea un llamado de atención para que todos nosotros redoblemos nuestros esfuerzos en su memoria y hagamos todo lo posible para poner fin a estos actos de violencia sin sentido".

La policía acudió a la casa multifamiliar el lunes por la tarde después de recibir informes de disparos.

La abuela de Aubrianna, Kim Fairbanks, de 52 años, también murió en el tiroteo, mientras que una hermana de 12 años sufrió una herida de bala. Su hermano de 5 años estaba en la casa pero no sufrió daños físicos. El perro de la familia también murió.

Los tres niños fueron llevados a un hospital de Springfield antes de que la niña más pequeña fuera trasladada en avión a un hospital de Boston en estado crítico, dijeron las autoridades.

Los oficiales que respondieron también encontraron al presunto tirador, identificado como Víctor Nieves, de 34 años, muerto de un disparo autoinfligido.

Los investigadores dicen que Nieves, que vivía en el apartamento de arriba, entró por la fuerza en la puerta principal de su vecino y comenzó a disparar a los ocupantes antes de suicidarse.

Las autoridades no han revelado un posible motivo y continúan investigando el caso.