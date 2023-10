Mariah Carey anuncia gira navideña, incluyendo una parada en Boston

Ella no quiere mucho para Navidad.

Pero la Reina de la Navidad, Mariah Carey, traerá sus festividades de viaje este año, incluida una parada en el TD Garden de Boston.

La gira Merry Christmas One And All comenzará el 15 de noviembre en Highland, California, y finalizará en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York el 17 de diciembre. Carey estará en Boston el 11 de diciembre.

Las entradas salen a la venta el viernes para el público en general y el miércoles comenzarán varias preventas.

Carey bromeó en X diciendo que "la verdadera descongelación ha comenzado", haciendo referencia a un chiste en las redes sociales de que la estrella del pop se descongela cada año antes de la temporada navideña para difundir alegría y reclamar su nombramiento como Reina de la Navidad.

La cantante y compositora lanzó su primer álbum navideño, "Merry Christmas", en 1994, que incluía el ahora ineludible clásico navideño. "Todo lo que quiero para Navidad eres tu." La popularidad navideña de Carey ha alcanzado alturas estratosféricas en los últimos años, y "Navidad" alcanzó números por primera vez en 2019, un cuarto de siglo después de su lanzamiento inicial.

Aquí hay una lista completa de fechas para la próxima gira navideña de Carey: