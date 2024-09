Más de 400 trabajadores hoteleros se declaran en huelga en Boston

Más de 400 trabajadores hoteleros de Boston se declararon en huelga el jueves por la mañana para protestar por lo que dicen son cargas de trabajo arduas y salarios que no son suficientes para afrontar el costo de vida.

UNITE HERE Local 26 dice que los trabajadores en huelga incluyen a los encargados de habitaciones, el personal de limpieza, los agentes de recepción, los porteros, los botones, los cocineros, los lavaplatos, los camareros de banquetes, los ingenieros y otros de los hoteles Moxy Boston Downtown, The Newbury Boston, W Boston Hotel y The Dagny.

“Estoy en huelga porque necesito salarios más altos para pagar mis cuentas y mantener a mis hijas en la universidad. También es muy importante mantener mi seguro médico y asegurarme de tener una pensión que me permita jubilarme dignamente”, dijo en un comunicado Alicia Cacho, recepcionista de The Newbury Boston durante 12 años. “Hacer una huelga es algo difícil, pero estoy pensando en el futuro de mi familia a largo plazo. Los propietarios del hotel saben lo duro que trabajamos y lo caro que es vivir en Boston. Sabemos lo que valemos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar los aumentos, los beneficios y la seguridad laboral que merecemos”.

Esta es la segunda ola de trabajadores hoteleros sindicalizados que hacen huelga en Boston y se produce después de que más de 900 personas abandonaron sus trabajos durante tres días durante el fin de semana del Día del Trabajo en Hilton Park Plaza, Hilton Boston Logan Airport, Hampton Inn & Homewood Suites en Hilton Seaport y Fairmont Copley Plaza después de que su contrato anterior expirara el 31 de agosto.

Según el sindicato, más de 10,000 trabajadores hoteleros de 24 propiedades en nueve ciudades se declararon en huelga el 1 de septiembre. Desde entonces, la mayoría de esos empleados han regresado a trabajar.

“El sindicato y las empresas hoteleras todavía están muy distanciados en cuestiones de huelga, incluidos aumentos, cargas de trabajo y recortes de la era COVID”, dijo Carlos Aramayo, presidente de UNITE HERE Local 26, en el comunicado de prensa. “Sin un aumento salarial significativo, muchos trabajadores hoteleros simplemente no pueden darse el lujo de vivir en Boston, la ciudad a la que dan la bienvenida a los huéspedes. Nuestros miembros no deberían tener más de un trabajo. Estamos pidiendo a los hoteles que contraten y programen más personal porque las cargas de trabajo extenuantes están destrozando el cuerpo de los trabajadores. La industria de viajes está en auge en Boston y es inaceptable que las empresas hoteleras aumenten sus ganancias recortando sus ofertas a los huéspedes y abandonando su responsabilidad hacia los trabajadores”.

El sindicato advierte a los viajeros sobre los conflictos laborales en curso en Boston, diciendo que las negociaciones continúan en este momento pero que los problemas de huelga no se han resuelto.