Massachusetts lanza el sistema de tarjeta de vacunación digital, My Vax Records

Massachusetts está lanzando un sistema de tarjeta de vacunación digital, anunció el lunes la administración Baker.

My Vax Records, como se llama la herramienta, permite a las personas ver su historial de vacunación y obtener una tarjeta que es similar a las tarjetas de papel de los CDC que se entregan cuando las personas se vacunan.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El anuncio de la herramienta no significa que haya un mandato de vacunación en Massachusetts. La administración Baker no requiere que nadie muestre sus registros de My Vax para ingresar a ningún lugar, la herramienta simplemente está ahí para ayudar a los residentes que desean mostrar su historial de vacunación, dicen las autoridades.

Los usuarios del sitio web pueden ingresar su información y pueden esperar obtener una respuesta dentro de un día, dicen las autoridades. Cuando esté listo, recibirán un mensaje de texto con un enlace a su registro y una tarjeta de salud inteligente, con un código QR que se puede guardar en aplicaciones como Apple Wallet o tomando una captura de pantalla.