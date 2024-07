Michelle Troconis denuncia problemas con su caso en una carta desde prisión

Por primera vez desde que Michelle Troconis fue sentenciada a 14 años y medio tras las rejas en relación con el asesinato de Jennifer Dulos, nuestra cadena hermana NBC Connecticut tiene noticias de la acusada directamente en una carta escrita a la periodista Shannon Miller desde la Institución Correccional de York.

La carta de cuatro páginas detalla en parte cómo Michelle Troconis afirma que Fotis Dulos, su entonces novio, la engañó a ella y a otras personas que formaban parte de su caso de divorcio y custodia en curso. También aborda lo que está en el centro del caso penal pendiente de desacato a Troconis: el informe del estudio de custodia sellada que involucra a Fotis y su ex esposa, que los investigadores dicen que Troconis había exhibido ilegalmente en su computadora portátil durante su juicio penal.

Poco más de un mes después de la sentencia de Michelle Troconis, la carta abordaba más detalles sobre a quién más Troconis cree que había engañado su entonces novio Fotis Dulos.

El ex empleado, Pawel Gumienny, era el director de proyectos de la empresa de Fotis Dulos, Fore Group, y la policía cree que Dulos conducía la Toyota Tacoma roja de su empleada el día de Jennifer Dulos.

“Fotis no sólo me engañó a mí, sino también a abogados y profesionales de la salud mental altamente calificados, convenciendo a todos de que era un “buen tipo”. Estos profesionales designados por el tribunal de familia no reconocieron su verdadera naturaleza y que podría ser capaz de cometer tal delito. No es razonable esperar que haya visto a Fotis tal como era cuando los expertos no pudieron hacerlo”, escribió Troconis.

Troconis relata cuál era su estado de ánimo cuando Jennifer desapareció en mayo de 2019, citando la información del informe de custodia sellado y lo que, según ella, le dijeron que contenía.

“Como usted sabe, mi defensa se vio obstaculizada por la exclusión de pruebas cruciales y el sellado de información exculpatoria; "Este informe contiene información extremadamente importante que Fotis, Mike Rose (abogado de Fotis), Mike Meehan (GAL), el Dr. Stephen Humphry (psicólogo de Fotis) me habían dicho sobre la salud mental de Jennifer y les creí a todos", escribió Troconis.

Troconis reitera que durante sus interrogatorios les dijo a los investigadores que los abogados y profesionales de la salud mental le dijeron que Jennifer había desaparecido en el pasado y que a Troconis no le parecía incómodo que lo hubiera vuelto a hacer.

Después de escuchar semanas de testimonios, un jurado condenó a Troconis por todos los cargos en marzo, incluida conspiración para cometer asesinato, manipulación de pruebas físicas, conspiración para cometer manipulación de pruebas físicas y obstrucción en segundo grado del procesamiento.

Según una solicitud de orden de arresto, Troconis violó deliberadamente una orden judicial durante su juicio al poseer ilegalmente el informe del estudio de custodia que sabía que estaba sellado para ella y el público, y haberlo subirlo a su computadora y exhibirlo en audiencia pública en la línea directa de visión del personal de los medios transmitiendo en vivo el proceso.

Una audiencia sobre el caso de desacato contra Troconis está programada para el miércoles en el Tribunal Superior de Stamford.

La familia y los amigos de Jennifer Dulos han dicho repetidamente que la madre de cinco hijos nunca los habría abandonado. Los investigadores creen que Jennifer fue víctima de violencia doméstica y que Troconis tuvo un papel en la planificación y limpieza de su asesinato y sabe más de lo que ella les ha contado. Troconis sostiene que no hay pruebas físicas en su contra.

NBC Connecticut se acercó a los abogados y profesionales de la salud mental mencionados por Troconis para obtener comentarios sobre sus declaraciones. En algunos casos no recibimos respuesta de ellos o se negaron a hacer comentarios dada la sensibilidad del caso.

Troconis dice que ya está trabajando en su apelación y revisando registros y pruebas.