Mike Gorman anuncia que su temporada 2023-24 será la última

NEEDHAM, MA - 27 de julio de 2023 - NBC Sports Boston y el legendario locutor de los Boston Celtics, Mike Gorman, anunciaron hoy que la temporada 2023-24 de la NBA será la última de Gorman después de 43 años de narrar los juegos de los Boston Celtics. Gorman tiene el mandato más largo como voz jugada por jugada para una franquicia de deportes profesionales de Boston y será honrado y celebrado durante su temporada de despedida por NBC Sports Boston, los Celtics y los fanáticos.

"Ser la voz jugada por jugada de los icónicos Boston Celtics desde 1981 ha sido un verdadero honor y privilegio", dijo Gorman. "Cuando comencé en el equipo de transmisión hace 43 años, no podía haber imaginado el increíble viaje que sería este. Una organización de clase mundial como los Boston Celtics y una asociación televisiva que evolucionó a lo largo de los años, en última instancia, me dio la oportunidad de ser parte de NBC Sports Boston. Ambas organizaciones han sido mucho más que un trabajo para mí, han sido una familia y me han permitido conocer a tanta gente increíble y forjar amistades para toda la vida. Hay tantas personas a las que agradecer su apoyo, aliento y orientación a lo largo de los años. Familia, amigos, contactos de la industria, colegas, compañeros y muchos más. Muy agradecido por todos ustedes y un agradecimiento especial a los fanáticos. Celtics Nation ... son los mejores y no hay otro grupo de fanáticos dedicados con los que habría elegido hacer este viaje. Espero con ansias mi última temporada con todos ustedes, y gracias nuevamente por permitirme ser parte de sus vidas".

"Mike ha tenido un impacto increíble en NBC Sports Boston y estoy asombrado por su increíble carrera televisiva de 43 años como la voz de los Boston Celtics", dijo Chris Wayland, presidente y gerente general de Boston Owned Properties & Regional Sports Networks, NBCUniversal. “Es un verdadero profesional y creo que es la mejor voz televisiva jugada por jugada en el baloncesto en el transcurso de su carrera histórica.

"La voz de los Boston Celtics seguirá siendo sinónimo del nombre de Mike y él estará conectado para siempre con muchas de las mejores jugadas y momentos de la historia de la franquicia, momentos que seguramente recordaremos en NBC Sports Boston durante su última temporada. con nosotros y más allá. Si bien sin duda extrañaremos mucho a Mike en temporadas futuras, todos lo amamos aquí en NBC Sports Boston y siempre será una parte importante de nuestra familia".

"Durante 43 años, Mike Gorman ha sido una parte integral de lo que hace que los Celtics sean tan especiales para nuestros fanáticos", dijo el presidente del equipo Boston Celtics, Rich Gotham. "Su comentario discreto y perfectamente sincronizado, su humor sutil y su característico 'Got it!' están arraigados en la estructura del baloncesto de los Celtics. Ha sido un privilegio para todos nosotros en los Celtics haber tenido la oportunidad de trabajar junto a Mike, un verdadero profesional y un acto de clase dentro y fuera de la cancha. Extrañaremos su presencia detrás el micrófono, pero siempre será parte de la familia de los Celtics".

Mike Gorman se ha desempeñado como locutor de jugada por jugador de los Boston Celtics desde 1981. Actualmente tiene el mandato más largo como voz de jugada por jugada para una franquicia de deportes profesionales de Boston. Gorman y el fallecido Tommy Heinsohn también formaron el dúo de transmisión televisiva más antiguo de la televisión.

El vasto currículum de Gorman como locutor de jugada por jugada incluye ser el locutor principal del Big Monday de ESPN durante la década de 1980. También ha convocado el torneo de baloncesto de la NCAA en CBS y los Playoffs de la NBA en TNT. Fue un locutor de baloncesto jugada por jugada para los Juegos Olímpicos de Río 2016 en NBC y anteriormente utilizó su experiencia para servir como corresponsal de tenis con NBC durante los Juegos Olímpicos de 1992 junto con el locutor veterano Bud Collins.

Gorman, ex aviador de la Marina de los EEUU, comenzó su carrera como locutor en WNBH en New Bedford y WPRO radio en Providence. Se desempeñó como director deportivo en WPRI-TV en Providence, como la voz de los Rams de la Universidad de Rhode Island en WPRO y como hombre de televisión jugada por jugada para Providence College Friars.

Gorman creció en Dorchester, Massachusetts, y asistió a Boston State, ahora conocida como University of Massachusetts - Boston.

ACERCA DE NBC SPORTS BOSTON

