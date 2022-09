Muchos clientes de Massachusetts verán un aumento del 64% en sus facturas de electricidad este invierno

Se espera que los clientes de National Grid vean un aumento del 64% en sus facturas de electricidad este invierno, anunció la compañía el miércoles.

En un comunicado de prensa titulado "Iniciativa de ahorro para clientes de invierno", la compañía eléctrica anunció que se espera que los precios del gas natural sean significativamente más altos este invierno debido al "conflicto global, la inflación y la alta demanda", lo que resultará en un fuerte aumento en sus tarifas de electricidad a partir del 1 de noviembre.

National Grid dijo que la factura mensual de un cliente residencial típico que usa 600 kilovatios-hora aumentará de $179 el invierno pasado a alrededor de $293 este invierno, un aumento de alrededor del 64%. National Grid dijo que la porción de entrega de las facturas de electricidad básicamente permanecerá plana.

"National Grid compra electricidad en nombre de sus clientes del mercado mayorista de energía a través de un proceso regulatorio aprobado establecido hace 20 años. Ese proceso ha servido bien a los clientes a lo largo de los años y brinda flexibilidad para eventos imprevistos, como una respuesta limitada del proveedor a las solicitudes. Pero las cosas han cambiado fundamentalmente ", dijo Helen Burt, directora de atención al cliente de la compañía, en un comunicado. “Hoy, en un entorno sostenido de precios de mercado altos, es un desafío mantener precios asequibles. Dado eso, creemos que es un buen momento para trabajar con nuestros reguladores y otras partes interesadas para revisar el proceso y la dinámica del suministro de electricidad en la región, con miras a reducir la volatilidad de los precios y mantener un sistema de energía seguro, confiable y resistente para el futuro”.

La compañía dijo que su "Iniciativa de Ahorro de Clientes de Invierno" tiene como objetivo ayudar a los clientes a hacer frente a los crecientes costos de energía. Consiste en educar a los clientes sobre cómo pueden reducir y administrar sus costos de energía.

“Sabemos que el invierno no está lejos, por lo que alentamos y facilitamos que nuestros clientes tomen medidas ahora y les hacemos saber que estamos aquí para ayudarlos”, dijo Burt.

National Grid tiene alrededor de 1.3 millones de clientes de electricidad en el estado. Eversource, el otro gran proveedor de electricidad del estado, aún no ha anunciado sus tarifas de invierno.

Al otro lado de la frontera en New Hampshire, Eversource anunció en julio que las tarifas eléctricas se duplicarían para muchos residentes debido a los precios más altos del gas natural impulsados ​​en parte por la guerra en Ucrania.

William Hinkle de Eversource le dijo a Telemundo Boston en ese momento que el aumento reflejaba el precio que paga la empresa de servicios públicos por la electricidad en el mercado mayorista.

"Lo que están viendo en sus facturas es el aumento más reciente en el precio del suministro debido al aumento del costo global de la energía, incluido el gas natural", dijo.

Los residentes de New Hampshire dijeron que el aumento de las tasas fue un golpe para sus cuentas bancarias.

"Básicamente, pasó de alrededor de 45 a 90-95", dijo Keith Nesbit. "Así que es un poco más del doble".

"La factura anterior a esta era de unos $100, y la que acabo de recibir de agosto era de $277", agregó Melissa Colon.

El próximo cambio de tarifas en New Hampshire no puede ocurrir hasta el 1 de febrero y las facturas podrían disminuir si baja el precio del gas natural. Pero no hay manera de saber si eso sucederá.