Mujer arrestada tras brutal agresión a embarazada en estación de metro

Una mujer fue arrestada tras agredir brutalmente a otra fémina embarazada en la estación del metro Nubian Square en el vecindario de Roxbury, en Boston.

La mujer agresora de 29 años tenía dos órdenes de arresto pendientes, y la embarazada fue llevada a un hospital donde fue evaluada por contusiones.

Según la policía, el domingo en la tarde se desató el caos en Nubian Square cuando una mujer fue arrestada por presuntamente atacar a una mujer visiblemente embarazada.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 5 de la tarde del domingo cerca del sistema de tránsito de MBTA, fue controlado rápidamente cuando intervinieron los oficiales de la Policía de Tránsito, según información de las autoridades.

Los residentes están alarmados por lo ocurrido.

“Es una sensación horrible porque es agresión y más cuando se trata de una mujer embarazada no no estaría bien porque está agrediendo no a la mujer también a su bebé que lo lleven por dentro podía perderlo”, dijo Yinnet Arias, residente de Roxbury

Quienes frecuentan el area aseguran que este tipo de hechos violentos y otros peores son el pan de cada día en el servicio de transporte, por lo que piden mayor presencia policial en el interior y exterior de las estaciones.

“Deberían tener más policías por el área que le digo eso es una historia muy preocupante”

La sospechosa, cuyo nombre no se ha revelado, no solo fue acusada de tirar a la mujer embarazada al suelo, sino que también se informó que tenía dos órdenes de arresto pendientes por posesión ilegal de una escopeta e intimidación de un testigo.

No se ha informado el estado de salud de la mujer ni del bebé.