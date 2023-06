Mujer es perseguida por un desconocido tras salir de estación de MBTA en Acton

Una mujer fue seguida por un hombre desconocido cuando salía de una estación MBTA en Acton, Massachusetts, el miércoles por la noche, y los investigadores ahora buscan la ayuda del público para identificar a ese hombre, según la policía de la ciudad.

Los oficiales del Departamento de Policía de Acton fueron llamados a Central Street cerca del estacionamiento de pasajeros en la parada de South Acton MBTA, por un informe de una mujer que estaba siendo seguida.

La mujer, de 58 años, estaba "extremadamente alarmada" porque un hombre desconocido la estaba siguiendo por la noche, por lo que caminó hasta la puerta principal de una casa cercana para buscar ayuda, dijo la policía.

El hombre involucrado se alejó, se subió a un sedán de color oscuro y se fue cuando el dueño de la casa le dijo que estaba llamando a la policía, dijeron las autoridades. La terrible experiencia fue capturada por una cámara de timbre Ring.

La policía respondió, pero no pudo encontrar a nadie en el área que coincidiera con la descripción de la persona o el automóvil en el que se fue, dijo el departamento. Se lo describió como de unos seis pies de altura y vestía una camisa roja, una chaqueta color canela y zapatos de color oscuro.

Las autoridades están trabajando para identificar y hablar con este hombre desconocido.

"No parece que se haya violado ninguna ley durante este incidente, pero un residente tenía mucho miedo y nos gustaría identificar a la otra persona involucrada en este incidente en un esfuerzo por determinar cuáles eran sus intenciones", dijo el jefe James Cogan. "También me gustaría notificar a la comunidad de este incidente en caso de que haya habido otros casos de esto que no hayan sido informados".

Se ha pedido a cualquier persona que tenga información que se comunique con el 978-929-7711.